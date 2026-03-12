Série "Juntas & Separadas", sobre amizade feminina, estreia no Globoplay

A partir desta quinta-feira (12/3), o Globoplay apresenta Juntas & Separadas, nova série original da plataforma em coprodução com a Conspiração. Com 10 episódios disponibilizados na íntegra, a produção marca a estreia da escritora Thalita Rebouças como autora de obra audiovisual e seu primeiro trabalho voltado especificamente para o público adulto, além da marca da experiente Mini Kerti — uma das criadoras de Sob pressão — na direção artística.

A trama acompanha a história de quatro amigas interpretadas por Sheron Menezzes, Natália Lage, Debora Lamm e Luciana Paes. O ponto de partida é a separação de Laura (Sheron Menezzes) após 24 anos de casamento, evento que aproxima ainda mais o quarteto de mulheres que já vivenciaram seus próprios colapsos afetivos.

A série nasce de uma experiência pessoal de Thalita Rebouças. A autora se inspirou no fim de um casamento longo, vivido aos 40 anos, e no processo de redescoberta pessoal que se seguiu, incluindo a chegada da menopausa e a busca por novas referências afetivas.

"Se a gente pudesse definir Juntas & Separadas em uma palavra seria 'amizade'. Porque amigo é a família que a gente escolhe", define Thalita. "Com leveza e humor, que são elementos que estão no DNA da minha escrita, conseguimos fazer uma série sobre mulheres acima dos 40 anos que acredito que todas as mulheres devem se identificar. Podem esperar leveza, riso, emoção, porque tem momentos muito bonitos, delicados e de extrema vulnerabilidade delas."

A série propõe reflexões sobre o lugar da mulher madura na sociedade, abordando temas como a invisibilidade feminina após os 40 anos, a redescoberta do desejo e a construção de identidade para além do casamento.

"Juntas & Separadas é uma série leve, para se divertir, mas que também se permite ser profunda, discutindo assuntos que ainda são pouco abordados. É uma série feminina, sobre temas de mulher, contados a partir de um ponto de vista feminino", resume a diretora geral, Mini Kerti, que está à frente , ainda, do premiado documentário Dona Onete — Meu coração neste pedacinho aqui, com lançamento previsto para este ano nos cinemas.

As protagonistas e suas jornadas

As personagens se reúnem no Bar do Leme, no Rio de Janeiro, onde compartilham problemas, vitórias e o cotidiano marcado por questões como queda de cabelo, falta de colágeno e menopausa. O grupo de mensagens instantâneas batizado de Juntas & Separadas funciona como extensão dessa rede de apoio informal.

Sheron Menezzes vive Laura Brás, apresentadora de televisão bem-sucedida que descobre o vazio emocional do casamento após duas décadas. Natural de Ramos, subúrbio do Rio, a personagem enfrenta o desafio de se redescobrir sem a plateia que acompanha sua imagem pública.

"A Laura se descobre tarde, depois dos 40. Quando se separa, ela não tem discernimento para saber o que está bom ou ruim para ela, porque ficou presa naquele casamento desde jovem. Mas chega um momento em que ela percebe que estava em um relacionamento tóxico e que tem capacidade de falar e de pensar as coisas que quer dizer", explica a atriz.

Natália Lage interpreta Ana Lia Julião, chefe de produção do programa apresentado por Laura e amiga desde a faculdade. Mãe solo, a personagem prioriza relações sem compromisso por medo de se envolver emocionalmente, mas acaba se apaixonando por um homem 20 anos mais novo.

"Ana Lia é muito intensa e verdadeira no que sente. Ela é proativa, excelente profissional, ótima amiga, mãezona, mas olha pouco para si mesma. Tem medo das emoções, é uma pessoa muito defendida", define Natália Lage.

Luciana Paes dá vida a Joana Benizatto, ex-advogada que abandonou a carreira para tentar se tornar atriz. Sob a máscara do humor e da extroversão, esconde a solidão e a angústia diante da falta de propósito, enquanto cuida do pai com Alzheimer.

"Joana é uma pessoa destemida, meio sem-noção e impulsiva. Ela diz sim para a vida, mesmo sem saber direito as consequências", conta a atriz. "Mas ela tem uma solidão muito grande, está bem angustiada, sem saber qual é o propósito dela. Ela navega pelo mundo social com um personagem bastante extrovertido, e dentro de casa é muito mais melancólica."

Debora Lamm vive Claudinha Soares, professora de química que acumula as tarefas domésticas, a criação das filhas e a pressão do ex-marido e da mãe. O bordado surge como terapia, e a personagem enfrenta um dilema ao descobrir um desejo amoroso por Júlia (Aline Borges), personagem que a leva a questionar a própria história.

"Para mim, Juntas & Separadas é sobre mulheres. Elas são as condutoras da própria história. Em algum momento, a Claudinha achou que estava seguindo a cartilha do que é ter sucesso na vida, mas cai a ficha de que aquilo não é parâmetro de felicidade", afirma Debora Lamm.

A atriz destaca ainda a importância da rede de apoio feminina na trajetória da personagem: "A força da Claudinha surge quando ela percebe a necessidade absoluta de transformar o cenário em que vive. Para isso, conta principalmente com as amigas e com essa palavra tão significativa: sororidade. Ela vai encontrar dentro de si uma potência que nem imaginava possuir."

Questões contemporâneas

Com roteiro assinado por Thalita Rebouças e Juliana Araripe, direção geral de Mini Kerti e direção de episódios de Rebeca Diniz e Jéssica Queiroz, a produção chega à plataforma no mês dedicado às mulheres prometendo entretenimento com identificação real para o público feminino.

"Acho que essa série vai mostrar a importância de as mulheres acreditarem nelas mesmas e acho que todo mundo vai querer ficar amiga de Laura, Ana Lia, Claudinha e Joana", completa Thalita Rebouças.

O elenco traz, ainda, nomes masculinos como Mateus Solano, Mouhamed Harfouch, Armando Babaioff, Bruno Garcia, Lucas Leto e Matheus Costa.