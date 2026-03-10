Artista Revelação no Grammy, Chappell Roan estreia no Lollapalooza Brasil

Entre estética teatral e letras sobre identidade e liberdade, a cantora Chappell Roan se tornou um dos nomes mais comentados da música pop atual. A artista vive uma ascensão rápida na indústria e foi consagrada com o prêmio de Artista Revelação no Grammy Awards 2026.
Em meio ao sucesso internacional, a cantora fará sua primeira apresentação no Brasil no Lollapalooza, no sábado, 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Nascida como Kayleigh Rose Amstutz, no estado do Missouri, Chappell Roan cresceu em uma pequena cidade do meio-oeste norte-americano. A artista de 27 anos começou a escrever músicas ainda na adolescência e ganhou visibilidade ao publicar composições autorais na internet.
O nome artístico surgiu como homenagem ao avô, cujo sobrenome era Chappell. A identidade artística da cantora mistura referências do pop clássico, estética drag e elementos de performance teatral, características que ajudaram a construir uma imagem distinta dentro do cenário pop.
A projeção global veio com o lançamento do álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, em 2023. O disco fez com que Chappell se tornasse um fenômeno nas plataformas de streaming e nas redes sociais, impulsionado principalmente pelo público jovem.
Música e representação
Entre as faixas que ganharam destaque estão Pink Pony Club, Red Wine Supernova, Hot to Go! e Good Luck, Babe! Em entrevistas, Chappell já afirmou que suas letras são uma forma de traduzir experiências pessoais e coletivas da comunidade queer, abordando temas como liberdade, desejo e pertencimento.
Para ela, escrever sobre identidade e relacionamentos é também um ato político, capaz de criar espaços de reconhecimento e acolhimento dentro da música pop. Essa constância da temática não é repetição, mas sim a construção de uma narrativa em que cada música acrescenta novas camadas à forma como a cantora traduz sua experiência e a de sua comunidade em pop.
O crescimento acelerado da carreira foi confirmado na “temporada de premiações”. No Grammy Awards 2026, Chappell Roan venceu a categoria de Artista Revelação e foi indicada em outras categorias de destaque. Antes disso, já havia conquistado o prêmio de Melhor Artista Revelação no MTV Video Music Awards 2024.
Em seu discurso no Grammy, declarou: “Gravadoras, nós temos vocês, mas vocês têm a nós?”, em uma crítica direta ao modo como a indústria lida com novos talentos. A fala reforçou sua imagem como uma artista que além de compor sobre identidade e liberdade, também se posiciona de forma consciente sobre os bastidores da música.
Agora, Chappell Roan chega ao país para sua estreia em palcos brasileiros como uma das headliners. O show no Lollapalooza Brasil será a primeira oportunidade para o público nacional acompanhar de perto a artista, que já conquistou espaço nas redes sociais e nos grandes festivais internacionais.
