Chico Bento entra em One Piece para anunciar 2ª temporada do live-action do anime

A estreia da segunda temporada de One Piece: A Série, lançada pela Netflix nesta terça-feira (10/3), ganhou uma homenagem especial voltada ao público brasileiro. A plataforma de streaming se juntou ao Estúdio Mauricio de Sousa Produções (MSP) para produzir um pequeno crossover animado estrelado por Chico Bento.
No vídeo, o personagem da Turma da Mônica deixa o ambiente rural onde costuma viver e acaba dentro do universo da série. A história mostra Chico navegando pela perigosa rota marítima conhecida como Grand Line a bordo do navio Going Merry.
A aventura reserva ainda uma transformação inesperada. Após comer uma das lendárias Frutas do Diabo, o garoto passa a manifestar habilidades semelhantes às de Monkey D. Luffy, incluindo os famosos poderes de elasticidade. De acordo com a Netflix, a escolha de Chico Bento para protagonizar o encontro entre os dois universos tem relação com a afinidade entre os personagens.
“Chico sonha que é o capitão dos Chapéus de Palha, incorporando sua energia, coragem e carisma”, descreve a publicação. O chapéu de palha — item marcante tanto de Luffy quanto de Chico — também foi destacado como símbolo central dessa conexão. Para os dois personagens, o acessório representa ideias como liberdade, amizade e perseverança.
Na nova fase do live-action, os Chapéus de Palha avançam finalmente rumo à Grand Line, considerada a rota marítima mais perigosa do mundo. Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar) seguem determinados a encontrar o maior tesouro que existe.
