InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Morre, aos 30 anos, Juliano García, integrante do Grupo Vibração

Músico estava internado há um mês para tratar leucemia. Ele lutava contra a doença desde 2024

Juliano García durante show do Grupo Vibração - (crédito: Reprodução / Instagram / @julianovibra)
Juliano García durante show do Grupo Vibração - (crédito: Reprodução / Instagram / @julianovibra)

Morreu, nesta terça-feira (10/3), Juliano García, integrante do grupo de pagode Vibração, aos 30 anos. O músico lutava contra a leucemia linfoide aguda (LLA), e estava há um mês hospitalizado para combater a doença. O diagnóstico havia sido feito em 2024. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Por meio das redes sociais, o grupo publicou uma publicação de pesar. "E hoje ele resolveu cantar e tocar banjo nas paragens do nosso Criador. Com certeza Deus te recebeu de braços abertos e com um orgulho gigante da tua trajetória e da tua luta! Boa viagem, nosso 10. Somos Vibra para sempre", escreveu o conjunto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Juliano atuava como banjista no Grupo Vibração. Além de ser formado em direito, se dizia "apaixonado por música" conforme o próprio perfil nas redes. Por lá, também fazia registros do filho, Bernardo. 

Desde o diagnóstico, fazia postagens constantes sobre a doença. Fez registros sobre o tratamento contra a leucemia, como sessões de quimioterapia e o transplante de medula. 

Veja a postagem feita pela banda: 

Saiba Mais

 

 

 


  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/03/2026 17:55
SIGA
x