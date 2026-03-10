Morre, aos 30 anos, Juliano García, integrante do Grupo Vibração

Morreu, nesta terça-feira (10/3), Juliano García, integrante do grupo de pagode Vibração, aos 30 anos. O músico lutava contra a leucemia linfoide aguda (LLA), e estava há um mês hospitalizado para combater a doença. O diagnóstico havia sido feito em 2024.

Por meio das redes sociais, o grupo publicou uma publicação de pesar. "E hoje ele resolveu cantar e tocar banjo nas paragens do nosso Criador. Com certeza Deus te recebeu de braços abertos e com um orgulho gigante da tua trajetória e da tua luta! Boa viagem, nosso 10. Somos Vibra para sempre", escreveu o conjunto.



Juliano atuava como banjista no Grupo Vibração. Além de ser formado em direito, se dizia "apaixonado por música" conforme o próprio perfil nas redes. Por lá, também fazia registros do filho, Bernardo.

Desde o diagnóstico, fazia postagens constantes sobre a doença. Fez registros sobre o tratamento contra a leucemia, como sessões de quimioterapia e o transplante de medula.

