‘Estou com 53 anos e me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30’, afirma Rita Guedes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após um período intenso de trabalho e reflexões pessoais, a atriz Rita Guedes afirma que vive uma fase de maior maturidade e autoconhecimento. Em 2025, a artista conciliou diversos projetos profissionais, incluindo o sucesso de sua personagem Manuela na série Arcanjo Renegado, disponível no Globoplay, além de atividades sociais, como aulas de teatro ministradas para meninas em um orfanato. Apesar da agenda cheia, ela diz que a maior transformação ocorreu no campo pessoal, fruto de um processo de amadurecimento que passou a valorizar ainda mais nos últimos anos.

Ao falar para Vogue Brasil sobre a passagem do tempo, Rita Guedes afirma que enxerga o envelhecimento de forma positiva e como uma etapa de crescimento. "Há um ganho enorme em envelhecer. Você tem muito mais experiência sobre muita coisa", declarou. Aos 53 anos, a atriz explica que se sente mais segura do que em fases anteriores da vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Estou com 53 anos, e eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30. Hoje em dia estou muito mais segura, sei muito mais sobre mim e sobre outros assuntos que me interessam, afirmou. Para ela, a idade não deve ser vista como um obstáculo. Me nego a enxergar o passar dos anos como uma coisa ruim", acrescentou.

Saída da série e novos planos

No início de 2026, a atriz também anunciou que deixará o elenco de Arcanjo Renegado após cinco temporadas. A quinta já foi gravada e tem estreia prevista para o segundo semestre na plataforma de streaming. Mesmo satisfeita com a experiência, Rita Guedes decidiu não continuar para uma eventual sexta temporada da produção.

Ao avaliar o período em que participou da série, a artista destacou as conexões criadas nos bastidores. "Nesse trabalho fiz novos amigos e reencontrei outros e isso me deu um enorme prazer. Mais uma etapa cumprida", comentou. Em entrevista à revista Vogue Brasil, ela também refletiu sobre carreira e envelhecimento. "Quero contar histórias do universo da idade que eu estou vivendo", disse. Segundo a atriz, o foco agora é valorizar o talento e a experiência acumulada ao longo da trajetória artística.



O texto Estou com 53 anos e me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30, afirma Rita Guedes foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.