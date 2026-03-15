Especialistas apostam em O Agente Secreto para Oscar de Filme internacional

Às vésperas da entrega do 98° Oscar, especialistas do audiovisual brasileiro se mostram céticos em relação à vitória de O agente secreto na premiação. Para eles, o longa de Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias, tem grandes chances de ser vencedor apenas em Melhor filme internacional. Entre os indicados ao principal prêmio da noite, Uma batalha após a outra, de Paul Thomas Anderson, é visto como um dos destaques.

"Esse filme está muito forte. É um longa que é muito bom, muito potente, com um elenco poderoso, que reúne Leonardo diCaprio e Benicio del Toro", destaca a cineasta Cibele Amaral em relação à produção de Paul Thomas Anderson. "Também acho Pecadores, de Ryan Coogler, um concorrente fortíssimo a Melhor filme e o meu termômetro está entre esses dois trabalhos", aposta a diretora.

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Wagner Moura, por sua vez, enfrenta fortes adversários na categoria de Melhor ator, segundo Cibele. "Ele pegou um ano muito, muito difícil. É um páreo duro, com Leonardo DiCaprio e Michael B. Jordan", afirma a cineasta. "O agente secreto tem mais chances em Melhor filme internacional, por conta do momento que vivemos atualmente", opina a diretora, que acredita em um Oscar "muito político" neste ano.

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"O mundo está vivendo conflitos, então a cerimônia de entrega do prêmio tende a se tornar um espaço para discutir a política mundial", acrescenta Cibele. "No entanto, não vejo uma campanha muito forte de O agente secreto, assim como foi com Ainda estou aqui. No ano passado, nessa época, só se ouvia falar do filme do Walter Salles", aponta. "Ainda assim, estou torcendo muito pelo Brasil", garante a diretora.

As apostas do cineasta Renato Barbieri também ficam entre Pecadores e Uma batalha após a outra. "É um filme gigante, que vem com aquela força de Hollywood", declara o diretor sobre a produção de Paul Thomas Anderson. Outro palpite é na vitória de Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Para Barbieri, as grandes chances de Kleber Mendonça Filho estão na categoria de Melhor filme internacional. "Eu acredito que esse prêmio esteja entre O agente secreto e Valor sentimental, que são dois filmaços", elogia o diretor. O concorrente direto do representante brasileiro é um drama norueguês, dirigido por Joachim Trier.

O otimismo do diretor muda, porém, quando o assunto é a categoria de Melhor ator. "Eu acho que a chance de Wagner Moura ganhar o prêmio é pequena. Se ele vencer, será fabuloso, obviamente, inclusive para o cinema brasileiro, porque desperta uma certa curiosidade. Mas eu acredito que a probabilidade é mais favorável para os norte-americanos", lamenta o cineasta.

Pablo Gonçalo, professor de Audiovisual da Universidade de Brasília (UnB), concorda com Barbieri e avalia as chances do ator baiano como "remotas". "Ele tem o melhor trabalho de atuação entre os indicados, mas essa categoria tem um lance cultural, de língua inglesa mesmo, que nunca extravasa essa bolha", pondera. Para ele, os favoritos ao troféu de Melhor filme são Valor sentimental e Uma batalha após a outra: "O filme da Noruega é um melodrama clássico, tipo de filme que ganha Oscar. E o de Paul Thomas Anderson dialoga com os Estados Unidos de hoje".