Trailer: Super Mario Galaxy terá Donald Glover como dublador de Yoshi

Em comemoração ao dia do encanador bigodudo mais famoso dos games, a Nintendo divulgou o novo trailer de Super Mario Galaxy, com cenas inéditas e novos nomes no elenco do filme, incluindo o dublador de Yoshi, que terá a voz do ator e músico Donald Glover.
É preciso muito poder das estrelas para salvar a galáxia. Não perca #SuperMarioGalaxy Filme nos cinemas dia 1 de abril. pic.twitter.com/HfOWijv0Ce
O trailer trouxe mais detalhes do que os fãs do Mario podem esperar da sequência da aclamada animação da Illumination, com referências a vários jogos da franquia e diversos personagens que aparecem ao longo da história do clássico do videogame. A prévia conta ainda com Baby Mario, Birdo, Wart, Honey Queen e o retorno da estrelinha depressiva do último filme. Foi o próprio chefe do estúdio de animação, Chris Melandri, que anunciou os nomes para compor o elenco do longa: Issa Rae dublará Honey Queen; Luiz Guzmán será Wart; e Donald Glover, conhecido como Childish Gambino, dará voz a Yoshi.
Anteriormente os fãs especulavam quem seria a voz do dinossauro da Nintendo e muitos apostaram no rapper errado, apontando que Kendrick Lamar daria voz ao personagem nas telonas.
Super Mario Galaxy, O Filme traz o retorno de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black, respectivamente como Mario, Luigi, Princesa Peach e Bowser em uma nova aventura, dessa vez longe do Reino dos Cogumelos.
A animação chega em 2 de abril deste ano aos cinemas.
