Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026

Indicado por 'O agente secreto', Wagner Moura também subirá ao palco do Oscar 2026 como um dos apresentadores da cerimônia

Ainda não foi revelada qual categoria o ator brasileiro apresentará na premiação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Além de concorrer pela estatueta de Melhor Ator por O Agente Secreto, Wagner Moura também será um dos apresentadores do Oscar 2026, cerimônia marcada para domingo (15/3). O anúncio foi feito pela Academia nesta quarta-feira (11/3).

Embora os brasileiros anseiem pela apresentação de Moura, não foi revelado qual categoria o astro do longa de Kleber Mendonça Filho ficará responsável por premiar. Também foram anunciados como apresentadores Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

Seguindo a tradição dos anos anteriores, os vencedores das principais categorias de atuação do Oscar de 2025 integrarão a equipe de apresentadores. São eles: Mikey Madison (Melhor Atriz por Anora), Adrien Brody (Melhor Ator por O Bruralista), Zoë Saldaña (Melhor Atriz Coadjuvante por Emília Perez) e Kieran Culkin (Melhor Ator Coadjuvante por A Verdadeira Dor).

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 11/03/2026 16:44 / atualizado em 11/03/2026 16:44
