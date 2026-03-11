Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta dias antes de completar 90 anos

O humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega deixou o hospital nesta quarta-feira (11), poucos dias antes de celebrar um marco importante em sua vida: o aniversário de 90 anos. O artista estava internado em um hospital de São Paulo após apresentar problemas de saúde, mas recebeu liberação médica depois de responder bem ao tratamento.
De acordo com informações divulgadas pela equipe do SBT, emissora onde o comunicador trabalha há décadas, ele continuará se recuperando em casa. O apresentador procurou atendimento inicialmente por causa de um quadro de pressão alta, mas exames realizados durante a internação identificaram também um princípio de pneumonia, considerado leve pelos médicos.
Apesar do susto, o estado de saúde do veterano evoluiu de forma positiva nos últimos dias. Por precaução, ele permaneceu sob observação na unidade semi-intensiva do hospital, onde recebeu cuidados médicos até que a equipe responsável avaliasse que já havia condições de seguir o tratamento fora do ambiente hospitalar.
A recuperação acontece justamente na semana em que o apresentador completa nove décadas de vida. Para marcar a data especial, o programa A Praça é Nossa preparou uma edição comemorativa repleta de homenagens. A atração exibirá depoimentos e participações de diversos amigos e colegas da televisão.
Entre os convidados que devem aparecer na celebração estão nomes conhecidos do público, como Raul Gil, Patrícia Abravanel, Ratinho, Nanny People, Boninho e Cesar Filho, além da presença da esposa do humorista, Renata Domingues. A edição especial promete relembrar momentos marcantes da carreira do apresentador e celebrar sua longa trajetória na televisão brasileira.