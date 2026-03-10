‘Não tem briga, não tem climão’, diz Sophie Charlotte sobre o fim do namoro com Xamã - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Com uma rotina intensa por causa das gravações da novela Três Graças, a atriz Sophie Charlotte tem vivido dias corridos. Durante uma entrevista para a Quem por videochamada, a artista apareceu alguns minutos atrasada e explicou que sua agenda tem sido tomada por compromissos profissionais e pessoais.

Intérprete de Gerluce, sua primeira protagonista em uma trama das nove da TV Globo, ela começa a jornada antes das sete da manhã entre leitura de roteiro, gravações e preparação para as cenas. Fora do set, ainda se dedica ao filho Otto, de 9 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira, com quem divide a criação do menino.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a conversa, a atriz também comentou sobre o impacto das notícias recentes relacionadas à violência contra mulheres, assunto que a emocionou. Em determinado momento, ela fez uma pausa para conter o choro ao refletir sobre o cenário atual. "A gente lê todos os dias tantas notícias que nos devastam e nos chocam", afirmou.

A artista lembrou ainda que o período coincide com o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Estamos no mês do Dia da Mulher, 8 de Março, que é uma data que seria de celebração, mas que ocorre enquanto estamos mergulhados em um choque profundo, disse. Para ela, personagens femininas fortes podem ajudar a despertar reflexão no público.

Personagem e vida pessoal entram na conversa

Ao comentar a trajetória de Gerluce na novela, Sophie Charlotte destacou que a personagem também vive um relacionamento saudável com Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela. A atriz acredita que mostrar relações respeitosas na televisão pode gerar identificação e servir como exemplo. "Fico muito feliz por poder também mostrar essa personagem se apaixonando e encontrando um amor que cuida, que está disponível, que trata ela bem, explicou. Em tom reflexivo, ela acrescentou: A gente precisa mostrar: Homens, é assim! Então, olha, vamos amar direito!", afirmou.

A artista também comentou sobre sua vida pessoal após o término do relacionamento com Xamã, que também integra o elenco da produção. Segundo ela, a convivência profissional segue tranquila. "Xamã é meu amigo. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo", afirmou. A atriz reforçou ainda o respeito pelos antigos parceiros e destacou a boa relação que mantém com o pai de seu filho.

O texto Não tem briga, não tem climão, diz Sophie Charlotte sobre o fim do namoro com Xamã foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.