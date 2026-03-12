São Sebastião volta a receber Reggae na Praça depois de edição em Ceilândia

No próximo domingo (15/3), a 12ª edição da Reggae na Praça agita a Praça do Reggae em São Sebastião, a partir das 16h20. O evento gratuito faz parte da programação da 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A última edição do projeto foi na Ceilândia. Para este ano, a edição reúne artistas que representam a diversidade e a potência da música em Brasília. Os artistas confirmados são Dow Raiz, Experimental Dub convida Júlia Carvalho, Rude Gyals, Itan, Vibração do Cerrado, Hate RCT, Imagem de Rua convida Confuso e a edição da Batalha do Riddim.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Coordenador do projeto, Antônio de Pádua afirma que o objetivo desta edição é fortalecer a cultura produzida nas periferias “Queremos ampliar o acesso a atividades gratuitas e ocupando os espaços públicos com arte, convivência e pertencimento. É um trabalho feito em diálogo com os coletivos e com as juventudes dos territórios”.
Serviço
Reggae na praça
Neste domingo (15), a partir das 16h20, na Prada do Reggae (São Sebastião). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.
Saiba Mais
- Flipar Saiba o que dizem os especialistas sobre prender espirro
- Flipar Do glamour na Europa aos ícones de Las Vegas, veja cassinos pelo mundo
- Mundo Proposta de reconhecer sexo como esporte é rejeitada na Suécia
- Flipar Usada em inúmeros cosméticos, lanolina tem origem curiosa que muita gente não sabe; confira
- Flipar Praias que se destacam no turismo através da Europa
- Economia Lula zera PIS/Cofins sobre diesel para frear aumento dos combustíveis