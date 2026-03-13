"Euphoria": Compositor surta, xinga a série e anuncia aposentadoria

O compositor Labrinth surpreendeu fãs ao publicar um desabafo nas redes sociais envolvendo Euphoria. Em uma mensagem divulgada no Instagram, o músico britânico afirmou estar cansado da indústria e fez críticas diretas à série da HBO.

"Eu terminei com essa indústria, escreveu Labrinth em uma declaração publicada nos stories da plataforma." Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mensagem foi seguida por ataques ao seu selo musical e também ao próprio seriado. O artista atualmente é contratado da Columbia Records, gravadora que também foi citada no desabafo.

"F*** a Columbia. Duplo f*** Euphoria. Estou fora. Obrigado e boa noite, escreveu o compositor."

Labrinth não acrescentou nenhuma explicação adicional à publicação. Até o momento, representantes do músico e da HBO não comentaram o significado da mensagem.

O artista é responsável pela trilha sonora de Euphoria desde a primeira temporada da série. Ele também venceu o Emmy de Melhor Música Original e Letra pela canção All for Us, usada no programa.

O elenco da 3ª temporad

A HBO anunciou 18 novos integrantes no elenco da terceira temporada de Euphoria, incluindo Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler e Eli Roth.

Entre as novas adições estão também Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon e Sam Trammell.

O elenco original permanece com Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry e Colman Domingo. Dominic Fike, que interpreta Elliot, retorna após rumores de saída, e Nika King, mãe de Rue, também foi confirmada após ter ficado fora da lista inicial de fevereiro.

Outros nomes anunciados anteriormente incluem Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten e Asante Blackk.

Ficam de fora Austin Abrams, Algee Smith e Storm Reid, que confirmou que sua personagem Gia, irmã de Rue, não aparecerá na nova temporada. Barbie Ferreira deixou a série em 2022, e Angus Cloud, intérprete de Fezco, morreu em julho de 2023, aos 25 anos.

A equipe técnica de Euphoria também ganhou reforços: a figurinista vencedora do Oscar Colleen Atwood entra como coprodutora, Natasha Newman-Thomas assume o figurino, François Audouy será o designer de produção, e Hans Zimmer comporá parte da trilha sonora ao lado de Labrinth, que retorna após o sucesso das temporadas anteriores.

A série criada por Sam Levinson retorna na primavera americana (entre março e junho) de 2026 com oito novos episódios.

Euphoria acompanha um grupo de adolescentes que gira em torno de Rue, uma jovem viciada que tenta se manter sóbria enquanto enfrenta dilemas familiares e emocionais. Exibida pela última vez em 2022, a série é um dos maiores sucessos da HBO e acumula 25 indicações e nove vitórias no Emmy. A terceira temporada está sendo filmada em Los Angeles após sucessivos atrasos de produção.

As duas temporadas de Euphoria estão disponíveis na HBO Max. O 3º ano estreia em 12 de abril.