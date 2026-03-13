Oscar: Tânia Maria ganha estrela na Calçada da Fama; veja

Mesmo à distância da cerimônia da 98ª edição do Oscar, a atriz Tânia Maria, de 79 anos, acabou marcando presença simbólica em Los Angeles. A equipe do filme O Agente Secreto preparou uma homenagem especial para a artista: uma estrela com seu nome foi instalada simbolicamente na Hollywood Walk of Fame.

A ação foi organizada pela Vitrine Filmes, que também posicionou um totem em tamanho real da atriz no local, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. A iniciativa celebrou a intérprete de Dona Sebastiana e sua participação no longa indicado ao Oscar.

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“Quem disse que a Tânia Maria não iria para o Oscar? Foi e ainda ganhou uma estrela na Calçada da Fama. A equipe da Vitrine Filmes honra a atriz de O Agente Secreto em Los Angeles”, diz a legenda divulgada pela produtora.

O filme disputa quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. Grande parte do elenco principal estará presente na cerimônia, mas Tânia optou por acompanhar o momento do Brasil.

“Muita gente está me perguntando se eu vou para a premiação. Sabe qual a resposta? Eu não vou! Sabe o porquê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também”, afirmou em um vídeo enviado à produtora.

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Quem é Tânia Maria

Antes de chegar ao cinema, Tânia Maria levava uma vida dedicada ao artesanato no interior do Rio Grande do Norte. Nascida no povoado de Santo Antônio da Cobra, na zona rural de Parelhas, construiu sua trajetória criando tapetes a partir de materiais reciclados e mantendo uma rotina distante da indústria cultural. Até os 72 anos, nunca tinha ido ao cinema e também não tinha o hábito de assistir televisão.

O primeiro contato com uma produção audiovisual aconteceu apenas em 2019, quando participou como figurante de Bacurau. A experiência marcou o início inesperado de uma relação com o cinema que ganharia novos contornos anos depois.

O reconhecimento veio em 2025, ao interpretar Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A atuação chamou atenção da crítica internacional e levou o The New York Times a criar uma menção especial intitulada “Melhor Atuação com Cigarro”.

A partir daí, novos trabalhos começaram a surgir. A atriz passou a integrar produções como Seu Cavalcanti, Yellow Cake, o curta O Dilema das Rosas e a série Delegado. Fora das telas, mantém uma vida familiar ampla: é a mais nova entre cinco irmãos e também mãe, avó e bisavó.