A Band decidiu não avançar na contratação de Luciana Gimenez. A emissora chegou a realizar uma reunião com a apresentadora, que demonstrou interesse nas propostas apresentadas pela direção. Internamente, porém, a avaliação foi de que o investimento necessário seria muito elevado.
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Com isso, Gimenez deve permanecer fora da televisão por algum tempo. O SBT também sondou a apresentadora, mas ela recusou a oferta para ocupar as noites de sábado. A emissora optou, então, por relançar o Viva a Noite com Luís Ricardo.
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Já a Band pretendia que Luciana Gimenez comandasse um programa de auditório às quartas-feiras justamente o dia em que o Superpop, que ela apresentou na RedeTV! até janeiro, vai ao ar e será assumido por Cariúcha em abril.
No entanto, a emissora preferiu manter o Melhor da Noite, apresentado por Pâmela Lucciola e Felipeh Campos. Além de ter custos mais baixos, o programa alcança picos de 1,5 ponto na Grande São Paulo, considerado satisfatório para o horário.
A avaliação interna foi de que trazer Gimenez não traria impacto significativo na audiência em curto prazo. Procurada, a Band não se manifestou sobre o assunto.
Luciana Gimenez deixou a RedeTV! após a rescisão de seu contrato, válido até 2027, como parte de um corte de gastos. Na emissora, além do Superpop, ela comandou atrações como Mega Senha e Luciana By Night.
O texto Band recua e desiste de contratar Luciana Gimenez foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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