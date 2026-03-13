Entrevista Com o Vampiro: confira novidades da 3ª temporada

A terceira temporada de Entrevista Com o Vampiro já tem título oficial: O Vampiro Lestat, cuja trama adapta o segundo livro d’As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice. A estreia está marcada para 7 de junho na AMC e AMC+, mas a data de lançamento no Prime Video, que exibe a série no Brasil, ainda não foi anunciada.
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A produção divulgou a abertura oficial da temporada, que destaca o estilo extravagante e caótico de Lestat de Lioncourt no século XXI, além de referências a outros vampiros da cultura pop. Personagens como Daniel Molloy (Eric Bogosian), Armand (Assad Zaman), Gabriella (Jennifer Ehle) e Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) surgem brevemente no vídeo. A canção de abertura, All Fall Down, interpretada por Sam Reid, já está disponível nas plataformas de música como o novo single de Lestat. Confira:
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As duas primeiras temporadas da série adaptaram o romance original, explorando a complexa relação entre Lestat e Louis. A terceira temporada acompanha Lestat nos anos 1980, quando funda uma banda e se torna um astro do rock, em uma vingança indireta a Louis, que contou a história do casal em um livro assinado com Daniel Molloy.
A série também faz parte do Immortal Universe, franquia que reúne As Bruxas Mayfair e a ainda inédita Talamasca, todas baseadas nas obras de Anne Rice. As duas temporadas iniciais de Entrevista Com o Vampiro e de As Bruxas Mayfair já estão disponíveis no Prime Video.
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