SBT transmite megashow de Luan Santana em São Paulo - (crédito: Observatorio da TV)





O SBT e o cantor Luan Santana firmaram um acordo para a transmissão do espetáculo Registro Histórico do Luan, megashow que será realizado neste fim de semana, nos dias 13 e 14, no Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação será exibida pela emissora no sábado (14/3), logo após o SBT Brasil, às 20h45 (horário de Brasília), mostrando o segundo dia do evento. A condução ficará a cargo de Gaby Cabrini, integrante do time de apresentadores do Fofocalizando.

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Luan Santana chegou a negociar com o SBT a produção de um especial de fim de ano em 2025, mas as tratativas não avançaram. Desta vez, a iniciativa partiu da equipe do cantor, que apresentou a proposta junto com patrocinadores à emissora.

O show reunirá grandes sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do artista, incluindo seu primeiro hit, Meteoro, além de outras músicas que consolidaram sua trajetória no sertanejo.

Com investimento estimado em cerca de R$ 10 milhões, o espetáculo contará com estrutura de grande porte, som e iluminação especiais, além de efeitos visuais. A transmissão permitirá que fãs que não conseguiram ingressos acompanhem a performance diretamente de casa.

Os bilhetes foram bastante disputados, e admiradores de diversos estados organizaram caravanas para assistir ao show em São Paulo.

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