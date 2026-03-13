Percy Jackson: 3ª temporada encerra filmagens; veja as novidades

A 3ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos alcançou um novo marco importante. O produtor executivo Albert Kim confirmou que as filmagens dos novos episódios foram oficialmente concluídas.

Segundo Kim, a última cena da temporada foi gravada em um elevador de carga, detalhe que faz referência direta a um momento presente no livro A Maldição do Titã, terceiro volume da saga escrita por Rick Riordan e que será adaptado nesta fase da série.

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Com a conclusão das gravações, a produção do Disney+ também ultrapassa um feito simbólico. A série agora se torna a adaptação mais longa da franquia, superando os dois filmes estrelados por Logan Lerman lançados nos cinemas.

Em outra publicação, o produtor ainda revelou uma imagem com cadeiras identificadas com nomes de personagens, sugerindo o retorno de diversos deuses gregos na nova temporada. Entre os nomes mostrados estão Hefesto, Zeus, Poseidon, Ares, Afrodite, Dionísio, Atena, Deméter e Hera, indicando que a próxima aventura terá grande participação dos deuses do Olimpo.

A 3ª temporada foi confirmada antes mesmo da estreia do segundo ano da série, e as gravações começaram em agosto de 2025. Com as filmagens concluídas, a expectativa é que os novos episódios cheguem ao Disney+ ainda em 2026.

Embora a data oficial não tenha sido revelada, a produção pode estrear por volta de dezembro, seguindo o mesmo período de lançamento das temporadas anteriores.

Tudo sobre Percy Jackson e os Olimpianos

Baseada na famosa série de livros juvenis de Rick Riordan, a produção acompanha Percy Jackson (Walker Scobell), um adolescente que descobre ser um semideus e precisa se adaptar ao mundo repleto de deuses, monstros e lendas da mitologia grega. A segunda temporada vai adaptar o segundo livro da franquia, O Mar de Monstros.

Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada e descobre que seu melhor amigo, Grover (Aryan Simhadri), está desaparecido. Determinado a salvá-lo, o jovem semideus embarca em uma nova jornada até o perigoso Mar de Monstros para recuperar o lendário Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a magia que protege o acampamento.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.

A 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos traz várias adições ao elenco. Daniel Diemer (Você Nem Imagina) viverá Dyson, o ciclope que se revela meio-irmão de Percy. Kate McKinnon ("Barbie") será Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Tamara Smart (Resident Evil: A Série) interpreta Thalia, a filha de Zeus com espírito rebelde e grande poder. A cantora e atriz Andra Day (Estados Unidos vs. Billie Holiday) assume o papel da deusa Atena, enquanto Sandra Bernhard (O Rei da Comédia), Kristen Schaal (What We Do in the Shadows) e Margaret Cho (A Outra Face) formam o trio das misteriosas Gréias. Já Courtney B. Vance (American Crime Story) entra como o novo Zeus, substituindo Lance Reddick, que viveu o deus na primeira temporada.

As duas temporadas de Percy Jackson e os Olimpianos estão disponíveis no Disney+. A terceira será lançada ainda em 2026.

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