Vídeo de Anitta vaza na internet: "Sem minha autorização"

Diante da repercussão, Anitta se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a situação - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Um vídeo antigo da cantora Anitta ganhou atenção nas redes sociais após surgir inesperadamente em uma plataforma digital. O material é um clipe da música Tá na Mira, gravado em 2013, no início da carreira da artista, e que nunca havia sido lançado oficialmente. A aparição do conteúdo rapidamente chamou a atenção de fãs e gerou grande repercussão online.

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O registro mostra a cantora em uma fase inicial de sua trajetória musical, com visual e estilo bem diferentes dos que o público conhece atualmente. Na época em que foi produzido, o vídeo estava previsto para acompanhar o lançamento do primeiro álbum da artista. No entanto, por motivos que não haviam sido divulgados anteriormente, o projeto acabou sendo arquivado e nunca chegou a ser publicado oficialmente.

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Com o vazamento mais de uma década depois da gravação, o clipe passou a circular entre fãs e curiosos, despertando interesse justamente por mostrar um momento pouco conhecido da carreira da cantora. O material oferece um retrato de como era a estética e a proposta musical da artista naquele período em que ela começava a ganhar visibilidade no cenário do funk e do pop brasileiro.

Diante da repercussão, Anitta se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a situação. A cantora afirmou que não autorizou a divulgação do vídeo e explicou que o conteúdo teria sido disponibilizado por pessoas que já não fazem parte de sua equipe. Segundo ela, o clipe havia permanecido guardado durante anos justamente por não ter sido aprovado para lançamento na época em que foi produzido.

"Queridos, eu não lancei nenhum clipe hoje. Qualquer coisa que tenha saído na internet foi vazado sem minha autorização por pessoas que ja não fazem parte da minha equipe há tempos e agora vocês podem entender um pedacinho do porquê", disse ela.

"Queridos, eu não lancei nenhum clipe hoje. Qualquer coisa que tenha saído na internet foi vazado sem minha autorização por pessoas que ja não fazem parte da minha equipe há tempos e agora vocês podem entender um pedacinho do porquê. Beijos", postou a cantora.

Mesmo com o desconforto em relação à divulgação do material, o episódio acabou despertando curiosidade entre os fãs, que passaram a comentar o contraste entre o início da carreira da artista e o sucesso internacional que ela conquistou ao longo dos anos.