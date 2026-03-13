Namorada de Belo mostra shape sarado vira assunto: "Seca"

Vestindo um biquíni vermelho, Rayane mostrou o corpo diante do espelho e disse estar satisfeita com o resultado - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora Rayane Figliuzzi, que mantém um relacionamento com o cantor Belo, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar momentos de sua rotina de cuidados com o corpo. Na quinta-feira, 12 de março de 2026, ela publicou vídeos nos stories exibindo o resultado de uma drenagem linfática e comentou sobre a sensação de alívio após o procedimento.

Vestindo um biquíni vermelho, Rayane mostrou o corpo diante do espelho e disse estar satisfeita com o resultado. Segundo a influenciadora, a sessão ajudou a aliviar dores musculares que surgiram depois de retomar os treinos físicos. Ela contou que havia ficado um período afastada da rotina de exercícios e que agora está voltando gradualmente às atividades na academia.

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"Ela [a profissional] liberou tudo. Estava com uma dor muscular, porque estou voltando a treinar. Olha isso aqui! Seca, seca, seca do jeito que eu amo", declarou a namorada de Belo.

Em outro momento compartilhado com os seguidores, Rayane apareceu dentro do carro enquanto se dirigia para treinar. Ao ligar o rádio, acabou ouvindo uma música do próprio namorado, o que gerou uma reação divertida. Entre risadas, ela aproveitou para mandar um recado carinhoso ao cantor, demonstrando apoio à carreira dele.

Nos últimos dias, o casal também foi visto em um passeio em família ao lado do filho da influenciadora, Zion, de quatro anos. A presença do menino reforçou o clima de proximidade entre todos, já que ele demonstrou bastante carinho pelo cantor durante o encontro. Belo, além de seguir com a carreira musical, também está no ar como ator na novela Três Graças, conciliando os dois trabalhos.

Rayane costuma dividir com os seguidores detalhes de sua rotina, incluindo treinos, cuidados com o corpo e momentos pessoais. As publicações frequentemente geram grande repercussão nas redes sociais, especialmente entre fãs interessados em acompanhar seu estilo de vida e sua relação com o artista.

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O texto Namorada de Belo se exibe de biquíni em vídeo e shape sarado vira assunto: Seca foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.