"One Piece": Elenco da série comenta participações chocantes da 2ª temporada

A segunda temporada de One Piece já está disponível na Netflix e trouxe algumas mudanças em relação ao material original. Entre elas estão aparições antecipadas de personagens importantes do universo criado por Eiichiro Oda.

Nos novos episódios, figuras conhecidas pelos fãs surgem muito antes do esperado na história. A decisão surpreendeu até mesmo o elenco da adaptação live-action.

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Em entrevista ao Collider, os atores comentaram a chegada de Brook e Sabo, dois personagens marcantes do mangá e do anime que aparecem logo no início da nova temporada.

Elenco reage às participações inesperadas

Emily Rudd, que interpreta Nami, elogiou a presença de Brook na série.

Ele está muito bom, afirmou a atriz ao comentar a participação do personagem.

Jacob Romero também destacou o trabalho do ator Martial Batchamen, responsável por interpretar Brook na produção.

Martial é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme. Muito genuíno, disse.

Outra surpresa para o elenco foi a introdução de Sabo, irmão de Luffy, que no material original só aparece muito mais tarde na história.

Mackenyu, intérprete de Zoro, contou que reagiu com entusiasmo ao ver o personagem surgir na série.

Eu gritei, literalmente. Assistimos ao primeiro episódio juntos e eu estava gritando. Quase perdi a voz antes de filmar uma cena da terceira temporada, revelou.

Emily Rudd também comentou que a participação antecipada dos personagens foi possível porque Eiichiro Oda atua como produtor executivo da série.

Ver o Sabo aparecendo foi algo tipo: Como estamos fazendo isso agora? Sabemos o motivo, é o Oda. Mesmo assim, é muito empolgante ver esses personagens surgindo tão cedo, afirmou. Leia também: Entrevista Com o Vampiro: confira novidades da 3ª temporada

Tudo sobre One Piece

One Piece se passa em um mundo onde piratas e fuzileiros navais lutam pelo controle do Mar Azul. O menino Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) cresce aspirando ser o próximo rei dos piratas, apesar de sua incapacidade de nadar um efeito colateral do fruto proibido que ele comeu quando criança, o que lhe deu um corpo extraordinariamente elástico como um presente do mar, junto com a maldição de que ele não pode sobreviver em suas águas.

O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. Jacob Romero Gibson faz o papel de Usopp, Emily Rudd é a ladra de piratas Nami, Taz Skylar faz o cozinheiro Sanji. Peter Gadiot dá vida a Shanks, o ruivo. Jeff Ward interpreta o palhaço Buggy. Mackenyu Arata vive Zoro, o espadachim. Por fim, Michael Dorman viveu Gol D. Roger.

A segunda temporada, intitulada Into the Grand Line, promete apresentar desafios mais intensos e missões ainda mais arriscadas, segundo a sinopse oficial. Luffy e sua tripulação, os Chapéus de Palha, partem rumo à lendária Grand Line – uma parte mítica do oceano repleta de perigos e surpresas em cada esquina. Durante essa jornada imprevisível em busca do maior tesouro do mundo, eles se depararão com ilhas excêntricas e enfrentarão uma variedade de novos inimigos poderosos.

Os novos rostos da 2ª temporada incluem Charithra Chandran como Miss Wednesday, Katey Sagal (Sons of Anarchy) como a Drª Kureha, Mark Harelik (Preacher) como o Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy (Heroes) como Nefertari Cobra, rei de Alabasta, e Joe Manganiello como Crocodile. Além disso, Tony Tony Chopper, um híbrido de menino-rena também participará dos novos episódios.

As duas temporadas de One Piece estão disponíveis na Netflix. A 3ª temporada, que está sendo filmada na Cidade do Cabo, na África do Sul, não tem data de estreia.