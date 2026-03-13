"One Piece": Elenco da série comenta participações chocantes da 2ª temporada

A segunda temporada de One Piece já está disponível na Netflix e trouxe algumas mudanças em relação ao material original. Entre elas estão aparições antecipadas de personagens importantes do universo criado por Eiichiro Oda.
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Nos novos episódios, figuras conhecidas pelos fãs surgem muito antes do esperado na história. A decisão surpreendeu até mesmo o elenco da adaptação live-action.
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Em entrevista ao Collider, os atores comentaram a chegada de Brook e Sabo, dois personagens marcantes do mangá e do anime que aparecem logo no início da nova temporada.
Elenco reage às participações inesperadas
Emily Rudd, que interpreta Nami, elogiou a presença de Brook na série.
Ele está muito bom, afirmou a atriz ao comentar a participação do personagem.
Jacob Romero também destacou o trabalho do ator Martial Batchamen, responsável por interpretar Brook na produção.
Martial é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme. Muito genuíno, disse.
Outra surpresa para o elenco foi a introdução de Sabo, irmão de Luffy, que no material original só aparece muito mais tarde na história.
Mackenyu, intérprete de Zoro, contou que reagiu com entusiasmo ao ver o personagem surgir na série.
Eu gritei, literalmente. Assistimos ao primeiro episódio juntos e eu estava gritando. Quase perdi a voz antes de filmar uma cena da terceira temporada, revelou.
Emily Rudd também comentou que a participação antecipada dos personagens foi possível porque Eiichiro Oda atua como produtor executivo da série.
Ver o Sabo aparecendo foi algo tipo: Como estamos fazendo isso agora? Sabemos o motivo, é o Oda. Mesmo assim, é muito empolgante ver esses personagens surgindo tão cedo, afirmou.
Tudo sobre One Piece
One Piece se passa em um mundo onde piratas e fuzileiros navais lutam pelo controle do Mar Azul. O menino Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) cresce aspirando ser o próximo rei dos piratas, apesar de sua incapacidade de nadar um efeito colateral do fruto proibido que ele comeu quando criança, o que lhe deu um corpo extraordinariamente elástico como um presente do mar, junto com a maldição de que ele não pode sobreviver em suas águas.
O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. Jacob Romero Gibson faz o papel de Usopp, Emily Rudd é a ladra de piratas Nami, Taz Skylar faz o cozinheiro Sanji. Peter Gadiot dá vida a Shanks, o ruivo. Jeff Ward interpreta o palhaço Buggy. Mackenyu Arata vive Zoro, o espadachim. Por fim, Michael Dorman viveu Gol D. Roger.
A segunda temporada, intitulada Into the Grand Line, promete apresentar desafios mais intensos e missões ainda mais arriscadas, segundo a sinopse oficial. Luffy e sua tripulação, os Chapéus de Palha, partem rumo à lendária Grand Line – uma parte mítica do oceano repleta de perigos e surpresas em cada esquina. Durante essa jornada imprevisível em busca do maior tesouro do mundo, eles se depararão com ilhas excêntricas e enfrentarão uma variedade de novos inimigos poderosos.
Os novos rostos da 2ª temporada incluem Charithra Chandran como Miss Wednesday, Katey Sagal (Sons of Anarchy) como a Drª Kureha, Mark Harelik (Preacher) como o Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy (Heroes) como Nefertari Cobra, rei de Alabasta, e Joe Manganiello como Crocodile. Além disso, Tony Tony Chopper, um híbrido de menino-rena também participará dos novos episódios.
As duas temporadas de One Piece estão disponíveis na Netflix. A 3ª temporada, que está sendo filmada na Cidade do Cabo, na África do Sul, não tem data de estreia.