Direção do SBT se reúne com Ratinho após polêmica envolvendo Erika Hilton - (crédito: Observatorio da TV)

O SBT ainda não sabe qual caminho seguirá em relação a Ratinho. A emissora avalia se tomará alguma medida contra o apresentador após ele ter ofendido a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante o Programa do Ratinho exibido na última quarta-feira (11/3). A decisão, no entanto, é complicada por conta da relação contratual entre as partes. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

Desde 2009, Ratinho e o SBT são sócios na produção da atração. O apresentador foi contratado da emissora entre 1998 e 2008, mas atualmente divide custos e lucros com a TV da família Abravanel. Por isso, não pode ser advertido como um funcionário comum. A apuração mostra, porém, que o contrato societário prevê responsabilidades: cabe a Ratinho arcar com eventuais condenações judiciais ou prejuízos causados pelo programa.

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Nos bastidores, cresce a pressão para que o SBT se posicione, evitando que o episódio respingue na imagem da empresa. Executivos confirmam que haverá algum tipo de desdobramento, embora ainda não esteja claro qual será. Antes de qualquer decisão, a emissora pretende se reunir com Ratinho para discutir o caso. A tendência é que uma eventual sanção seja tratada internamente, sem divulgação pública.

Ratinho mantém relação próxima com o clã Abravanel, participando de decisões estratégicas e opinando sobre contratações e programação, junto a nomes como César Filho e Celso Portiolli.

Em nota, o SBT afirmou que analisa o episódio e reforçou que as falas do apresentador não representam a posição da emissora: O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa.

O caso ganhou repercussão após Ratinho criticar a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Ele disse que a deputada não seria digna do cargo por ser uma mulher trans. Hilton já acionou a Justiça, pedindo indenização de R$ 10 milhões e solicitando ao Ministério das Comunicações a suspensão do programa por 30 dias.

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