Christian Chávez anuncia show no Brasil; turnê passou por Brasília em janeiro

Christian Chávez retorna ao Brasil em agosto com a Para Siempre Tour - (crédito: Divulgação)

Ex-integrante da banda mexicana RBD, Christian Chávez anunciou, nesta quinta-feira (12/3), um novo show em São Paulo. A apresentação, que ocorre no dia 28 de agosto, na Audio, faz parte da Para Siempre Tour, que passou pela capital paulista e por Brasília em janeiro deste ano. O espetáculo marcado para o segundo semestre terá participação especial do cantor Leon Leiden e de Sabina Hidalgo, conhecida pela participação no grupo global Now United.

Iniciada no Brasil, a turnê celebra as diferentes fases da carreira de Christian, desde o álbum de estreia como solista, Almas transparentes, de 2010, até o EP Si, lançado no ano passado. “É a forma que eu encontrei de reinterpretar as músicas de quando eu era mais jovem, porém mais maduro e mais velho”, explicou o cantor em entrevista ao Correio durante a passagem por Brasília.

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“Para mim, é muito especial revisitar músicas como Almas transparentes, que foi a primeira que lancei como artista solo e que, para mim, representa uma transformação, uma alquimia”, acrescenta o mexicano.

No repertório, Christian vai além da carreira solo e revisita os principais sucessos da época do RBD, com faixas como Rebelde, Solo quédate en silencio e Un poco de tu amor. Os ingressos para o show de agosto já estão à venda por meio da plataforma digital Ingresse e as entradas variam entre R$ 150 (meia) e R$ 2 mil.