Tem atores famosos: de onde você conhece o elenco de Scarpetta?

A série aposta em intérpretes que já passaram por produções populares do cinema e da televisão - (crédito: Observatorio do Cinema)

Scarpetta chegou ao Prime Video levando para a televisão a personagem criada por Patricia Cornwell nos anos 1990. A série acompanha a médica legista Kay Scarpetta enquanto investiga crimes a partir da análise forense, mas um detalhe chama atenção logo de início: o elenco reúne rostos bastante conhecidos do público.

A produção, desenvolvida por Liz Sarnoff, parte de uma franquia literária longa e reconhecida no gênero policial. Ao trazer esses personagens para a TV, a série aposta em intérpretes que já passaram por produções populares do cinema e da televisão.

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Rostos consagrados

Na trama, Kay Scarpetta aparece interpretada por Nicole Kidman, atriz que atravessou diferentes fases da indústria, do suspense De Olhos Bem Fechados ao drama Big Little Lies. Ao longo da carreira, Kidman acumulou prêmios como Oscar, Globo de Ouro e Emmy, além de papéis recorrentes em histórias ligadas a investigação e justiça.

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Ao lado dela surge Dorothy Farinelli, irmã da protagonista vivida por Jamie Lee Curtis. A atriz ficou conhecida inicialmente pelos filmes da franquia Halloween e mais tarde apareceu em produções como True Lies e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Rostos conhecidos da TV e do cinema

Outro nome que aparece na história é Lucy Farinelli-Watson, sobrinha de Scarpetta interpretada por Ariana DeBose. A atriz ganhou destaque mundial após West Side Story, filme dirigido por Steven Spielberg que lhe rendeu o Oscar de atriz coadjuvante.

A investigação também envolve Pete Marino, antigo detetive interpretado por Bobby Cannavale, ator lembrado por séries como Boardwalk Empire e pela participação em Will & Grace, trabalho que lhe garantiu um Emmy.

Simon Baker completa esse grupo no papel do perfilador do FBI Benton Wesley. O ator australiano ficou associado ao personagem Patrick Jane em The Mentalist e também apareceu em produções como O Diabo Veste Prada e L.A. Confidential.

Scarpetta conta ainda com participações de nomes como Sosie Bacon, conhecida por Smile e 13 Reasons Why, Janet Montgomery de New Amsterdam e Anna Diop, vista na série Titans.

A série Scarpetta está disponível no catálogo do Prime Video.

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