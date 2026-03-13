Inscrições abertas para o Festival Dulcina até segunda-feira (16/3)

As inscrições para o Festival Dulcina, dedicado às artes cênicas no Distrito Federal, estão abertas até a próxima segunda-feira (16/3). Artistas e grupos teatrais do DF e Ride-DF podem se inscrever gratuitamente por meio de formulário on-line. O festival acontece entre os dias 14 e 23 de maio, no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga.

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Os interessados podem inscrever espetáculos criados a partir de 2024 ou montagens produzidas anteriormente a esse período, desde que seja comprovada a realização de apresentações nos últimos seis meses. Durante o processo de inscrição, também é necessário enviar portfólio do artista ou grupo, release do espetáculo, ficha técnica, rider técnico e registro em vídeo da obra. O resultado da seleção será divulgado no site oficial e nas redes sociais do Festival Dulcina.

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No total, a produção do festival selecionará oito espetáculos, que concorrerão a dez prêmios: melhor atriz, ator, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia, cenário, figurino, produção e espetáculo. Além do Troféu Dulcina, o vencedor da categoria de melhor espetáculo receberá R$10 mil, e os vencedores das demais categorias serão premiados com R$4 mil. Todos os trabalhos selecionados também receberão cachê de participação no valor de R$ 4 mil.

Serviço

Inscrições para o Festival Dulcina

Até às 23h59 de segunda-feira (16/3), por meio de formulário on-line, de forma gratuita.