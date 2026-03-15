Veja as marcas escolhidas pelos brasileiros para o Oscar 2026

A 98ª edição do Oscar, realizada neste domingo (15/3), em Los Angeles, já começa a ganhar forma no tapete vermelho com a chegada dos primeiros convidados. Entre eles estão nomes importantes do cinema brasileiro, que aparecem na premiação histórica para o país vestindo grifes internacionais consagradas e criações nacionais.

Kleber Mendonça Filho, responsável por O Agente Secreto, um dos filmes brasileiros mais comentados da temporada, chegou acompanhado da esposa e produtora do longa, Emilie Lesclaux, que vestiu uma criação do estilista brasileiro Reinaldo Lourenço. Kleber escolheu um terno da marca italiana Zegna, aposta também repetida por outros brasileiros presentes na cerimônia.

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Kleber Mendonça Filho e a produtora francesa Emilie Lesclaux comparecem à 98ª edição do Oscar no Dolby Theatre, (foto: AFP)

Entre eles está o ator Wagner Moura, que faz história ao se tornar o primeiro brasileiro indicado ao prêmio de atuação. O artista também optou por um look da Zegna, reforçando a preferência pela alfaiataria sofisticada da grife no evento.

Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026 (foto: Frederic J. Brown / AFP)

Outro brasileiro que chegou cedo foi o diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado ao Oscar por Sonhos de trem, que também optou marca de luxo italiana, mantendo a estética elegante e discreta que costuma dominar as produções masculinas do tapete vermelho.

Adolpho Veloso (foto: ANGELA WEISS / AFP)

Entre as mulheres, o glamour clássico marcou presença. A atriz Maria Fernanda Cândido, que interpreta Elza em O agente secreto, escolheu um vestido preto com decote ombro a ombro, assinado pela casa britânica Vivienne Westwood. O visual foi finalizado com joias da tradicional joalheria americana Tiffany & Co..

Maria Fernanda Cândido comparece à 98ª edição do Oscar no Dolby Theatre (foto: AFP)

Já a atriz Alice Carvalho apostou na valorização da moda brasileira. Ela usou um look da marca paraense Normando, criada pelos estilistas Marco Normando e Emídio Contente, conhecidos pelo uso de materiais e referências da região amazônica em suas criações.

Alice Carvalho comparece à 98ª edição do Oscar no Dolby Theatre (foto: AFP)

O visual foi complementado por uma bolsa exclusiva da designer Jay Boggo, desenvolvida em parceria com o estúdio Future Factory, fundado por Marcelo Pasqua. Produzida com impressão 3D, a peça utiliza pó de madeira e resíduos plásticos reaproveitados da indústria, unindo inovação tecnológica e sustentabilidade. A bolsa foi criada como uma homenagem às mulheres que atuam no cinema.

Já o ator Gabriel Leone apostou em um terno da maison francesa Louis Vuitton, combinado a joias da italiana Bulgari.

Gabriel Leone comparece à 98ª edição do Oscar (foto: AFP)

Entre as brasileiras convidadas para a cerimônia, Bruna Marquezine também chamou atenção ao escolher um vestido sob medida da grife italiana Gucci, criado pelo diretor criativo Demna.

Bruna Marquezine (foto: AFP)

A presença brasileira no evento vai além do tapete vermelho. Com indicações importantes e produções em destaque, o cinema nacional chega à premiação em um momento de visibilidade internacional e os looks escolhidos pelos artistas reforçam essa narrativa ao equilibrar tradição global e identidade brasileira.













