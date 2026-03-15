‘Uma batalha após a outra’ leva Oscar de Melhor direção de elenco

Uma batalha após a outra conta com Dicaprio - (crédito: Warner)

Uma batalha após a outra é o vencedor do Oscar de melhor direção de elenco. A premiação foi realizada neste domingo (15/3), no Dolby Theater, em Los Angeles. O agente secreto concorria nessa categoria, além de Pecadores, Hamnet: A vida antes de Hamlet e Marty Supreme.

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Cassandra Kulukundis (Uma batalha após a outra) assina a direção de elenco do filme vencedor. Em Uma batalha após a outra, Leonardo Dicaprio interpreta Bob Ferguson, um ex revolucionário que sai da aposentadoria para a missão mais importante e mais arriscada de toda a vida: resgatar a filha adolescente, Willa.

Estreante no ano de 2026, a nova categoria quebra um hiato de 25 anos sem mudanças no regulamento do Oscar. A adição reconhece e presta homenagem aos diretores de elenco, responsáveis por escolher os atores e atrizes que fazem parte de um longa-metragem, e os personagens que interpretam. A profissão é de grande importância durante o processo criativo de um filme.