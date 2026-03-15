'Guerreiras do K-Pop' ganha Oscar de Melhor Animação

Guerreiras do K-pop é o campeão na categoria de Melhor Animação - (crédito: Divulgação)

Guerreiras do K-pop é o campeão na categoria de Melhor Animação no Oscar 2026. A obra, que já tem continuação confirmada pela Netflix, também desponta como favorita em Melhor Canção Original com a música Golden.

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O longa coreano concorria com Zootopia 2, Elio, Arco e A pequena amélie. O favoritismo do fenômeno global também se consolidou em fevereiro no Annie Awards, prêmio considerado o 'Oscar da animação', onde faturou 10 estatuetas.

Embalado por trilhas originais envolventes, a animação conta a história de Mira, Rumi e Zoey, amigas que integram o grupo musical Huntr/x.

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