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Oscar 2026: categoria de Melhor Curta Metragem tem empate

Esse é o sétimo empate em quase 100 anos de premiação; empate entre Katharine Hepburn e Barbra Streisand é o mais emblemático dos casos

Os cantores (esquerda) e Two people exchanging saliva (direita) são os vencedores da categoria de Melhor Curta e faturaram a estatueta. - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Os cantores (esquerda) e Two people exchanging saliva (direita) são os vencedores da categoria de Melhor Curta e faturaram a estatueta. - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pela sétima vez na história, uma categoria do Oscar apresenta um empate. Os Cantores e Two People Exchanging Saliva são os vencedores da categoria de Melhor Curta e faturaram a estatueta neste domingo (15/3). 

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Apesar de improvável, o empate não é impossível e acontece quando duas obras obtem o mesmo número de votos em votação simples pelos membros votantes. 

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O caso mais emblemático ocorreu em 1969, quando as lendárias Katharine Hepburn e Barbra Streisand empataram com 3.030 votos. As duas competiam na categoria de Melhor Atriz por O Leão no Inverno e Funny Girl, respectivamente. Já nesse século, o único caso de empate foi em 2013, quando A Hora Mais Escura e Skyfall levaram a estatueta de Melhor Edição de Som.

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 15/03/2026 21:41 / atualizado em 15/03/2026 21:46
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