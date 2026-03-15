Sean Penn vence Oscar de Melhor ator coadjuvante

Após conquistar o BAFTA e o Actors Awards, Sean Penn vence o Oscar de Melhor ator coadjuvante na 98ª edição da maior premiação do cinema mundial. O ator foi reconhecido pelo papel em Uma batalha após a outra, longa de Paul Thomas Anderson, indicado a 13 categorias no Oscar. O ator disputava a categoria com Stellan Skarsgard, Delroy Lindo, Benicio Del Toro e Jacob Elordi.

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Com a vitória nesta edição, Sean Penn soma três vitórias na premiação da Academia. A primeira indicação do ator veio em 1996, pelo filme Os últimos passos de um homem. Sean também apareceu na lista de Melhor ator em 2000 e em 2002, pelas atuações em Poucas e boas e Uma lição de amor. Já em 2004, veio a primeira vitória como Melhor ator pelo personagem Sobre meninos e lobos e em 2009, venceu pelo papel em Milk: A voz da igualdade. Sean Penn vence a categoria de Melhor ator coadjuvante pela primeira vez.

O não comparecimento de Penn na premiação desse ano não foi uma surpresa, visto que o seu desdém por esses eventos não é novidade. Além do Oscar, o ator não foi ao Bafta e Actor Awards deste ano, onde também foi premiado pelo papel do supremacista branco Steven J. Lockjaw, um coronel do Exército obcecado em prender dois revolucionários procurados pela polícia por quase duas décadas.