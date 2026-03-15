‘Uma Batalha Após a Outra’ vence Oscar de Melhor roteiro adaptado

Leonardo DiCaprio em Uma batalha após a outra - (crédito: Warner Bros Pictures)

Líder das previsões e roteirizado por Thomas Pynchon e Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra conquista o prêmio de melhor roteiro adaptado no Oscar 2026. A vitória reconhece a força da adaptação que transformou o material original em uma narrativa sensível e dramática. A obra disputava o prêmio contra Hamnet: A vida antes de Hamlet, Bugonia, Sonhos de Trem e Frankenstein.

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A obra retrata temas como memória, reconciliação e identidade. O roteiro equilibra a fidelidade à origem com a liberdade do novo, ao trazer diálogos sensíveis e um desenvolvimento emocional dos personagens.

O filme também concorre a outras categorias da maior premiação do cinema. Dentre elas estão, Melhor Filme, Melhor Direção, também com Paul Thomas Anderson, Melhor ator, com Leonardo DiCaprio, e Melhor Ator e Atriz Coadjuvante, com Benicio Del Toro e Teyana Taylor.