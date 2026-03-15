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‘Uma batalha após a outra’ vence a categoria de Melhor filme no Oscar 2026

O longa protagonizado por Leonardo DiCaprio é o primeiro de Paul Thomas Anderson a conquistar a principal estatueta da noite

Uma batalha após a outra vence Oscar de Melhor filme - (crédito: Warner Bros Pictures)
Uma batalha após a outra vence Oscar de Melhor filme - (crédito: Warner Bros Pictures)

Uma batalha após a outra, com direção de Paul Thomas Anderson, vence a categoria de Melhor filme na 98ª edição do Oscar. O longa é o quarto filme do diretor a aparecer na categoria mais importante da noite e o primeiro a ser premiado. O filme de Anderson foi indicado em outras doze categorias, ficando atrás apenas de Pecadores no número de indicações. Além de Melhor filme, Uma batalha após a outra venceu os prêmios de Melhor ator coadjuvante, Melhor direção, Melhor montagem, Melhor direção de elenco e Melhor roteiro adaptado. 

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Em Uma batalha após a outra, Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, ex-revolucionário que sai da aposentadoria e reúne antigos companheiros para resgatar sua filha. O filme também levou pra casa o prêmio de Melhor filme de comédia no Globo de Ouro 2026 e Melhor filme no Critics Choice Awards, chegando ao Oscar já como favorito a levar a estatueta principal da noite.

O longa de Paul Thomas Anderson disputava a categoria ao lado de Marty Supreme, Hamnet, O agente secreto, Pecadores, Frankenstein, Bugonia, Sonhos de trem, F1 e Valor sentimental.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 15/03/2026 23:38 / atualizado em 15/03/2026 23:39
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