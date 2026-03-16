Continuação de 'Etâ mundo bom' termina sem repetir sucesso da original no Ibope

Êta Mundo Melhor! foi concluída nesta última sexta-feira (13), com resultados além do que foi alcançado pela novela original, Êta Mundo Bom!, há exatos 10 anos. - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Êta Mundo Melhor! foi concluída nesta última sexta-feira (13), com resultados além do que foi alcançado pela novela original, Êta Mundo Bom!, há exatos 10 anos.

Com um início promissor, a nova saga de Candinho (Sérgio Guizé) chegou a ter a maior média de público no horário entre as tramas inéditas da faixa desde 2020, mas os índices sofrem um declínio nos meses seguintes.

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De acordo com dados consolidados do Ibope, Êta Mundo Melhor! foi concluída com média de 18,6 pontos na Grande São Paulo. A pontuação, por sua vez, é maior em relação à antecessora, Garota do Momento (2024), que terminou com 18,1.

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A feito de comparação, Amor Perfeito (2023) segue com a maior audiência das 18h nesta década, com 19,5 pontos, seguido por Mar do Sertão (19,2), No Rancho Fundo (19,2) e Além da Ilusão (19,0). A novela foi criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., responsáveis por A Nobreza do Amor, que estreia na segunda-feira (16), com a premissa de repetir o mesmo feito no Ibope.

O texto Continuação de Êta Mundo Bom! termina sem repetir sucesso da original no Ibope foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.