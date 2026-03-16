Jesuita Barbosa estará em nova produção de Walcyr Carrasco

O elenco também reúne nomes como Isabela Garcia e João Victor Gonçalves - (crédito: Reprodução/Observatório de TV)

O ator Jesuíta Barbosa fará uma participação especial na novela Quem Ama Cuida, próxima trama das nove da Globo. Longe das produções desde Pantanal (2022), ele retorna em uma obra escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto, prevista para estrear em maio. A direção artística será de Amora Mautner e a história promete unir romance, mistério e vingança.

A narrativa acompanha Adriana (Leticia Colin), uma fisioterapeuta que vê sua vida mudar completamente ao se aproximar de Arthur (Antonio Fagundes), um milionário que decide se casar com ela. Pouco tempo depois, o empresário é assassinado em circunstâncias misteriosas, e Adriana acaba condenada injustamente pelo crime. Após cumprir pena, ela busca provar sua inocência e se vingar, contando com o apoio do advogado Pedro (Chay Suede), que se tornará também seu par romântico.

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O elenco reúne nomes como Isabela Garcia, que viverá a mãe da protagonista, e João Victor Gonçalves, que interpretará seu irmão. Jeniffer Nascimento e Mariana Sena completam o núcleo próximo de Adriana. A produção ainda terá participações de Isabel Teixeira, Dan Stulbach, Tatá Werneck, Agatha Moreira, Renato Góes, Tony Ramos e Nathalia Dill.

O texto Jesuíta Barbosa volta à Globo em nova produção de Walcyr Carrasco foi publicado primeiro no Observatório da TV.