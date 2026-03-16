Bruno Clozel transformou obsessão por Blink-182 em carreira literária

Autor de mais de 10 romances publicados em inglês, Bruno Clozel volta às origens com "Quando as luzes se apagam", sua primeira obra publicada em português. O livro é uma adaptação de "What happens when the lights go out"

Bruno Clozel, escritor - (crédito: Divulgação)
Bruno Clozel, escritor - (crédito: Divulgação)

Nos anos 2000, antes de redes sociais dominarem a internet, comunidades de fãs eram construídas em fóruns e portais independentes. No Brasil, uma das maiores era dedicada ao Blink-182. O Action182, criado por Bruno Clozel, virou referência entre fãs da banda e chegou a registrar cerca de 40 mil visitas por dia. O que começou como um site de adolescente apaixonado por punk rock acabou se transformando no primeiro capítulo de uma trajetória inesperada.

Hoje, Clozel vive na Europa e é autor de mais de 10 romances publicados em inglês. Seu livro de estreia, Fire Girl, se tornou o romance estrangeiro mais vendido da Amazon no Brasil. Agora, ele volta às origens com Quando as luzes se apagam, sua primeira obra publicada em português. O livro é uma adaptação de What happens when the lights go out, romance que explora temas como isolamento, autoconhecimento e a linha tênue entre solidão e solitude.

Mas o caminho até a literatura passou por outros mundos. Aos 18 anos, Clozel fundou um e-commerce de moda alternativa que cresceu rapidamente, chegando a vender dezenas de milhares de peças por mês. Anos depois, ao vender o negócio, enfrentou um esgotamento emocional que o levou a repensar sua carreira.

Foi então que decidiu apostar na escrita — e fazer algo incomum: escrever ficção diretamente em inglês para alcançar leitores globais. A estratégia funcionou. Hoje, seus livros circulam em diversos países e estão sendo traduzidos para outros idiomas.

Mesmo assim, Clozel vê o lançamento em português como um momento simbólico. “Esse livro não é apenas uma tradução. É um retorno”, afirma.

Por Correio Braziliense
postado em 16/03/2026 20:47
