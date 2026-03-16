Enrolados: Astro do live-action mostra visual de Flynn Rider no Oscar

O ator Milo Manheim, que interpretará Flynn Rider no filme live-action de Enrolados, chamou atenção durante o tapete vermelho do Oscar 2026 ao reproduzir a famosa expressão do personagem. Em vídeo divulgado pelo canal E! nas redes sociais, Manheim aparece de costas e, ao se virar para as câmeras, remove lentamente os óculos escuros enquanto faz o olhar característico de Flynn Rider.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O gesto faz referência a uma cena do filme animado original de 2010, quando o personagem tenta convencer Rapunzel a libertá-lo. No remake em live-action, Manheim atuará ao lado de Teagan Croft, escalada para interpretar Rapunzel. A produção do novo filme da Disney ainda não começou oficialmente. Segundo informações divulgadas anteriormente, as filmagens devem começar apenas em junho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Tudo sobre Enrolados
A Disney já definiu os protagonistas do remake live-action de Enrolados. A atriz australiana Teagan Croft foi escolhida para interpretar Rapunzel, enquanto Milo Manheim (da franquia Zombies, do Disney Channel) dará vida a Flynn Rider. Kathryn Hahn, estrela da série Agatha Desde Sempre, interpretará a vilã Mãe Gothel.
Michael Gracey, do filme O Rei do Show, foi escalado para dirigir a partir de um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Amor e Trovão). A produção ficará a cargo de Kristin Burr (Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!, Cruella).
Até o momento, o estúdio não divulgou detalhes sobre o início das filmagens nem uma data oficial de estreia para o remake.
Lançada em 2010, a animação Enrolados arrecadou quase US$ 600 milhões em todo o mundo e acompanha a princesa Rapunzel, que possui cabelos mágicos e está presa em uma torre pela bruxa Gothel.
Ao completar 18 anos, ela foge com a ajuda do aventureiro Flynn Rider para seguir as misteriosas luzes flutuantes que aparecem em seu aniversário. Durante a jornada, Rapunzel descobre sua verdadeira identidade e encontra a liberdade longe do controle de Gothel.
A animação está disponível no Disney+. O live-action não tem data de estreia.
