InícioDiversão e Arte
Filmes

'Um lugar silencioso 3' anuncia elenco e confirma ator de 'Pecadores'

Jack OConnell e mais dois atores se juntam ao terceiro filme da franquia

Um Lugar Silencioso 3 anuncia elenco e confirma ator de Pecadores - (crédito: Observatorio do Cinema)
Um Lugar Silencioso 3 anuncia elenco e confirma ator de Pecadores

O diretor e ator John Krasinski revelou os integrantes do elenco de Um Lugar Silencioso 3. O anúncio foi feito nas redes sociais do cineasta, que confirmou três novas adições ao próximo capítulo da franquia de terror.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Entre os nomes confirmados estão Jack O’Connell (Pecadores), Jason Clarke e Katy O’Brian. O trio passa a integrar o elenco do terceiro longa da série iniciada em 2018.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além das novidades, o filme também contará com os retornos de rostos já conhecidos do público. Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmons e Noah Jupe estão confirmados para reprisar seus papéis.

Veja o anúncio do elenco:

Tudo sobre Um Lugar Silencioso 3

A franquia Um Lugar Silencioso se passa em um cenário pós-apocalíptico, no qual a maior parte da humanidade foi exterminada por criaturas alienígenas cegas, mas com uma audição extremamente sensível. A história acompanha a luta pela sobrevivência da família Abbott e de outros personagens, que precisam manter o silêncio absoluto para não despertar os monstros e acabar sendo mortos por eles.

Detalhes sobre o enredo e elenco de Um Lugar Silencioso 3 ainda não foram revelados, mas a expectativa é que ele continue a história da família Abbott.

Além de dirigir, John Krasinski está escrevendo e produzindo Um Lugar Silencioso 3. A sequência chegará aos cinemas em 30 de julho de 2027.

 A saga já arrecadou US$ 900 milhões globalmente, somando os dois longas dirigidos por John Krasinski – Um Lugar Silencioso e Um Lugar Silencioso: Parte II, além do prelúdio Um Lugar Silencioso: Dia Um, assinado por Michael Sarnoski.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DA
DA

Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 16/03/2026 17:06
    SIGA
    x