'Um lugar silencioso 3' anuncia elenco e confirma ator de 'Pecadores'

O diretor e ator John Krasinski revelou os integrantes do elenco de Um Lugar Silencioso 3. O anúncio foi feito nas redes sociais do cineasta, que confirmou três novas adições ao próximo capítulo da franquia de terror.
Entre os nomes confirmados estão Jack O’Connell (Pecadores), Jason Clarke e Katy O’Brian. O trio passa a integrar o elenco do terceiro longa da série iniciada em 2018.
Além das novidades, o filme também contará com os retornos de rostos já conhecidos do público. Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmons e Noah Jupe estão confirmados para reprisar seus papéis.
Tudo sobre Um Lugar Silencioso 3
A franquia Um Lugar Silencioso se passa em um cenário pós-apocalíptico, no qual a maior parte da humanidade foi exterminada por criaturas alienígenas cegas, mas com uma audição extremamente sensível. A história acompanha a luta pela sobrevivência da família Abbott e de outros personagens, que precisam manter o silêncio absoluto para não despertar os monstros e acabar sendo mortos por eles.
Detalhes sobre o enredo e elenco de Um Lugar Silencioso 3 ainda não foram revelados, mas a expectativa é que ele continue a história da família Abbott.
Além de dirigir, John Krasinski está escrevendo e produzindo Um Lugar Silencioso 3. A sequência chegará aos cinemas em 30 de julho de 2027.
A saga já arrecadou US$ 900 milhões globalmente, somando os dois longas dirigidos por John Krasinski – Um Lugar Silencioso e Um Lugar Silencioso: Parte II, além do prelúdio Um Lugar Silencioso: Dia Um, assinado por Michael Sarnoski.
