Forró de Todos os Cantos se apresenta no Aquilombar nesta quinta (19/3)

Forró de Todos os Cantos se apresenta no Aquilombar nesta quinta (19/03) - (crédito: Divulgação)

A banda Forró de Todos os Cantos se apresenta na próxima quinta-feira (19/3), no espaço cultural Aquilombar, na 404 Norte, em Brasília. O evento será realizado das 19h às 22h e propõe um repertório que percorre diferentes estilos do forró e do xote, voltado à dança e à valorização das matrizes tradicionais brasileiras. A formação atual do grupo conta com Rannier Venâncio (rabeca e voz), Meriele (zabumba e voz), Aline Marcimiano (triângulo e vocais) e Sebastião Rios (viola caipira e vocais).

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Criado a partir de encontros entre músicos e pesquisadores da cultura popular, o grupo surgiu em 2012 a partir de projetos ligados à Universidade Federal de Goiás. As apresentações reúnem uma mistura de instrumentos como rabeca, que é um instrumento de cordas ancestral do violino, viola caipira, zabumba e triângulo. A proposta é valorizar as tradições musicais brasileiras por meio da dança e da música ao vivo.

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O espetáculo apresenta ritmos como xote, baião, xaxado, arrasta-pé e coco, além de dialogar com expressões como Cavalo Marinho, maracatu e samba de roda. As apresentações incluem contextualizações históricas sobre o forró e podem ser acompanhadas de rodas de conversa e oficinas musicais. A banda busca aproximar o público da diversidade cultural brasileira por meio da música, da dança e da educação cultural.

Serviço

Forró de todos os cantos

Na próxima quinta-feira (19/03), a partir dás 19h, no espaço cultural Aquilombar. Entrada mediante ao pagamento de R$15,00 para o couvert. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.