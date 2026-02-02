Conheça Miguel Martines, ator mirim que brilha em "O filho de mil homens"

A trajetória de Miguel Martines é uma daquelas que parece saída de um roteiro de cinema, mas é pura realidade. Aos 13 anos, o ator mirim, natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, fez sua estreia no cinema brasileiro com protagonismo, maturidade e destaque. Ele é o Camilo de O filho de mil homens, filme que chegou aos cinemas selecionados em outubro e agora está disponível globalmente pela Netflix, dirigido por Daniel Rezende e estrelado por Rodrigo Santoro.

A história por trás das câmeras, no entanto, começou muito antes das filmagens. Aos 8 anos, assistindo à tevê, Miguel olhou para os pais e fez uma declaração que soou como fantasia infantil: "Um dia vou aparecer no cinema". O desejo, longe de ser passageiro, tornou-se uma busca obstinada. Sem nenhum incentivo ou exemplo artístico na família — "partiu dele", ressalta a mãe, Nataly —, Miguel começou a trilhar seu próprio caminho.

Ele deu os primeiros passos com uma pequena participação (sem fala) em um curta-metragem local em Araçatuba. Percebendo a seriedade do filho, a família buscou aulas de interpretação para TV e cinema de forma online com o professor Cris Aaron, da Smart Cine Kids, de São Paulo, vendo inicialmente a atividade como um desenvolvimento pessoal. A dedicação de Miguel foi além: agenciado, começou a fazer testes, enfrentando o desafio logístico de morar no interior, com muitas idas e vindas à capital paulista.

A persistência encontrou sua grande recompensa no teste para O filho de mil homens. Sem saber detalhes do projeto, mas ciente de que era para um papel principal, Miguel gravou a cena, passou por três testes presenciais e, finalmente, recebeu a aprovação.

Durante três meses de preparação e gravações, entre Búzios (RJ) e Igatu, na Chapada Diamantina (BA), ele conciliou a rotina intensa do set com os estudos, acompanhado por professores particulares fornecidos pela produção — sem prejuízo para seu desempenho escolar.

Naturalidade em cena

No longa-metragem, primeira adaptação de um livro do consagrado escritor Valter Hugo Mãe, Miguel Martines compartilha a tela com pesos-pesados como Rodrigo Santoro, Johnny Massaro e Rebeca Jamir. Interpreta Camilo, um menino órfão que é acolhido pelo solitário pescador Crisóstomo (Santoro), dando início a uma emocionante história sobre os novos significados de família.

Apesar de ser sua primeira atuação no cinema, Miguel chamou a atenção da produção e agora da crítica e do público pela naturalidade, sensibilidade emocional e forte conexão com a narrativa. "Ele demonstra naturalidade em cena e forte conexão com a narrativa, chamando atenção pela entrega e pela escuta", destacam os produtores.

Atualmente, Miguel mantém uma rotina equilibrada entre a escola presencial em Araçatuba, onde faz todas as reposições necessárias quando precisa se ausentar para testes, e aulas de teatro na Casa do Teatro da cidade. Continua participando de workshops e cursos, sempre em busca de aprimoramento.





