Conheça Miguel Martines, ator mirim que brilha em "O filho de mil homens"

Paulista de Araçatuba estreia no cinema, aos 13 anos, em papel de destaque contracenando com Rodrigo Santoro em filme da Netflix. Ele vive Camilo em "O filho de mil homens", adaptação de um livro do consagrado escritor Valter Hugo Mãe

Miguel Martines é Camilo em
Miguel Martines é Camilo em "O filho de mil homens" - (crédito: Divulgação)

A trajetória de Miguel Martines é uma daquelas que parece saída de um roteiro de cinema, mas é pura realidade. Aos 13 anos, o ator mirim, natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, fez sua estreia no cinema brasileiro com protagonismo, maturidade e destaque. Ele é o Camilo de O filho de mil homens, filme que chegou aos cinemas selecionados em outubro e agora está disponível globalmente pela Netflix, dirigido por Daniel Rezende e estrelado por Rodrigo Santoro.

A história por trás das câmeras, no entanto, começou muito antes das filmagens. Aos 8 anos, assistindo à tevê, Miguel olhou para os pais e fez uma declaração que soou como fantasia infantil: "Um dia vou aparecer no cinema". O desejo, longe de ser passageiro, tornou-se uma busca obstinada. Sem nenhum incentivo ou exemplo artístico na família — "partiu dele", ressalta a mãe, Nataly —, Miguel começou a trilhar seu próprio caminho.

Ele deu os primeiros passos com uma pequena participação (sem fala) em um curta-metragem local em Araçatuba. Percebendo a seriedade do filho, a família buscou aulas de interpretação para TV e cinema de forma online com o professor Cris Aaron, da Smart Cine Kids, de São Paulo, vendo inicialmente a atividade como um desenvolvimento pessoal. A dedicação de Miguel foi além: agenciado, começou a fazer testes, enfrentando o desafio logístico de morar no interior, com muitas idas e vindas à capital paulista.

O FILHO DE MIL HOMENS. Jonny Massaro as Antonino, Rebeca Jamir as Isaura, Rodrigo Santoro as Cris..stomo, Miguel Martin..s as Camilo in O Filho de Mil Homens. Cr. Marcos Serra Lima/Netflix .. 2025
Família unida com os personagens de Jonny Massaro, Rebeca Jamir, Rodrigo Santoro e Miguel Martin (foto: Fotos: Marcos Serra Lima/Netflix)

A persistência encontrou sua grande recompensa no teste para O filho de mil homens. Sem saber detalhes do projeto, mas ciente de que era para um papel principal, Miguel gravou a cena, passou por três testes presenciais e, finalmente, recebeu a aprovação.

Durante três meses de preparação e gravações, entre Búzios (RJ) e Igatu, na Chapada Diamantina (BA), ele conciliou a rotina intensa do set com os estudos, acompanhado por professores particulares fornecidos pela produção — sem prejuízo para seu desempenho escolar.

Poster do filme O Filho de Mil Homens
Poster do filme O Filho de Mil Homens (foto: Divulgação)

Naturalidade em cena

No longa-metragem, primeira adaptação de um livro do consagrado escritor Valter Hugo Mãe, Miguel Martines compartilha a tela com pesos-pesados como Rodrigo Santoro, Johnny Massaro e Rebeca Jamir. Interpreta Camilo, um menino órfão que é acolhido pelo solitário pescador Crisóstomo (Santoro), dando início a uma emocionante história sobre os novos significados de família.

Apesar de ser sua primeira atuação no cinema, Miguel chamou a atenção da produção e agora da crítica e do público pela naturalidade, sensibilidade emocional e forte conexão com a narrativa. "Ele demonstra naturalidade em cena e forte conexão com a narrativa, chamando atenção pela entrega e pela escuta", destacam os produtores.

Atualmente, Miguel mantém uma rotina equilibrada entre a escola presencial em Araçatuba, onde faz todas as reposições necessárias quando precisa se ausentar para testes, e aulas de teatro na Casa do Teatro da cidade. Continua participando de workshops e cursos, sempre em busca de aprimoramento.

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 02/02/2026 17:29
