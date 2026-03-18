Antologia que homenageia poetas brasileiras tem lançamento na Circulares

O livro Inesquecíveis: quatro séculos de poetas brasileiras é lançado nesta quinta-feira (19/3), na reinaugurada Livraria Circulares (714/715 Norte), às 19h. A obra reúne 30 perfis de poetas e uma seleção de poemas representativos de suas produções. O evento conta com a presença de Ana Rüsche, uma das organizadoras da antologia, além da professora Morgana Feijão e da escritora Taís Machado.
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A obra apresenta quatro séculos de poesia escrita por mulheres, em uma linha do tempo que percorre o Brasil colônia, Império e República até chegar às autoras nascidas entre as décadas de 1940 e 1970. A antologia busca dar atenção às trajetórias que são frequentemente esquecidas e propõe um novo olhar para o lugar das mulheres na poesia, mais amplo e diverso.
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Entre as escritoras apresentadas pelo livro estão: Bárbara Heliodora, Narcisa Amália, Maria Firmina dos Reis, Gilka Machado, Pagu, Edyla Mangabeira Unger, Maria Lúcia Alvim, Conceição Evaristo, Marília Kubota e Miriam Alves.
Serviço
Inesquecíveis: quatro séculos de poetas brasileiras
De Ana Rüsche e Lubi Prates. Editora Bazar do Tempo, 320 páginas. R$ 98. Lançamento com roda de conversa nesta quinta-feira (19/3), às 19h, na Livraria Circulares (714/715 Norte).