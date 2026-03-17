Em poucos minutos, Eliana perdeu boa parte do público do BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)

De volta aos domingos, Eliana cumpriu sua missão principal: segurar a liderança na Grande São Paulo e manter o Domingo Legal, do SBT, a uma distância segura. A Globo acertou ao emendar a votação do nono paredão do BBB 26 com a estreia de Em Família, criando um trampolim de audiência para a apresentadora.

O problema veio logo em seguida. Em apenas cinco minutos, dois em cada dez telespectadores deixaram o programa. Segundo dados do Notícias da TV, o pico de Em Família ocorreu já no primeiro minuto, às 14h25, com 13,14 pontos. No minuto seguinte, às 14h26, caiu para 12,07. A queda prosseguiu: 11,14 às 14h27; 10,40 às 14h28; até se estabilizar em 10,23 às 14h29. Ou seja, em cinco minutos, houve uma perda de 21% do público herdado do reality.

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Das 14h30 às 15h15, a atração oscilou entre 10 e 11 pontos na capital paulista, até que o futebol começou a impulsionar uma leve recuperação. Às 15h16, marcou 11,09 pontos e entregou para o Bora Pro Jogo com 11,69 às 15h39.

O Domingo Legal não representou ameaça significativa. A maior aproximação entre Celso Portiolli e Eliana ocorreu às 15h14, quando o SBT registrou 6,26 pontos contra 10,70 da Globo uma diferença confortável de 4,54 pontos. É como se a Globo tivesse, sozinha, todo o público do Boom! (4,5 pontos), da Record, de vantagem sobre o concorrente.

Apesar da liderança tranquila, o desempenho não se traduziu em entusiasmo. A sensação foi de um formato morno, que pouco aproveita o carisma de Eliana uma apresentadora que, no SBT, conseguia transformar até quadros improváveis em momentos memoráveis.