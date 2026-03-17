InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

Em poucos minutos, Eliana perdeu boa parte do público do BBB 26

Estreia de Em Família garante liderança, mas revela queda rápida na audiência inicial

Em poucos minutos, Eliana perdeu boa parte do público do BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)
Em poucos minutos, Eliana perdeu boa parte do público do BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)

De volta aos domingos, Eliana cumpriu sua missão principal: segurar a liderança na Grande São Paulo e manter o Domingo Legal, do SBT, a uma distância segura. A Globo acertou ao emendar a votação do nono paredão do BBB 26 com a estreia de Em Família, criando um trampolim de audiência para a apresentadora.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O problema veio logo em seguida. Em apenas cinco minutos, dois em cada dez telespectadores deixaram o programa. Segundo dados do Notícias da TV, o pico de Em Família ocorreu já no primeiro minuto, às 14h25, com 13,14 pontos. No minuto seguinte, às 14h26, caiu para 12,07. A queda prosseguiu: 11,14 às 14h27; 10,40 às 14h28; até se estabilizar em 10,23 às 14h29. Ou seja, em cinco minutos, houve uma perda de 21% do público herdado do reality.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Das 14h30 às 15h15, a atração oscilou entre 10 e 11 pontos na capital paulista, até que o futebol começou a impulsionar uma leve recuperação. Às 15h16, marcou 11,09 pontos e entregou para o Bora Pro Jogo com 11,69 às 15h39.

O Domingo Legal não representou ameaça significativa. A maior aproximação entre Celso Portiolli e Eliana ocorreu às 15h14, quando o SBT registrou 6,26 pontos contra 10,70 da Globo uma diferença confortável de 4,54 pontos. É como se a Globo tivesse, sozinha, todo o público do Boom! (4,5 pontos), da Record, de vantagem sobre o concorrente.

Apesar da liderança tranquila, o desempenho não se traduziu em entusiasmo. A sensação foi de um formato morno, que pouco aproveita o carisma de Eliana uma apresentadora que, no SBT, conseguia transformar até quadros improváveis em momentos memoráveis.

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 17/03/2026 21:49
    SIGA
    x