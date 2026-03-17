A Nobreza do Amor pode chegar a TVs da África

Recém-lançada na faixa das seis da Globo, A Nobreza do Amor já despertou interesse no mercado internacional. Emissoras do continente africano tomaram conhecimento da produção e procuraram a emissora brasileira para negociar sua exibição nos próximos meses.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com apuração da coluna Outro Canal, canais de Moçambique, Angola e África do Sul já estabeleceram contato com o setor de vendas internacionais da Globo. A expectativa é que os acordos sejam concluídos em breve.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O fato de a trama se passar em um país fictício africano chamou a atenção das empresas, já que esse tipo de abordagem é raro em novelas ao redor do mundo. As emissoras acreditam que a representatividade dará força à obra junto ao público local.
A história acompanha Alika (Duda Santos), uma princesa africana que foge para o Brasil após ver o reino de Batanga cair sob o domínio do tirano Jendal (Lázaro Ramos). Em território brasileiro, ela conhece Tonho (Ronald Sotto), trabalhador de engenho que sonha em conquistar terras para ajudar sua comunidade.
No capítulo de estreia, exibido nesta segunda-feira (16), a novela registrou média de 18 pontos de audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a cerca de 199 mil telespectadores.
