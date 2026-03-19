Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (19/3)

19.3.26 - EXPERIÊNCIA SUBJETIVA



Data estelar: Lua começa a crescer em Áries.



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A experiência subjetiva do ser humano é tão real quanto a sua presença formal, mas como a percepção dos cinco sentidos valida tão somente a formalidade objetiva, precipitadamente se conclui que a subjetividade deva ser considerada um produto inferior da ação dos neurotransmissores.



É assim que a riqueza da percepção subjetiva, que é independente dos cinco sentidos físicos, permanece refém do limitado entendimento de como a Vida funciona, e as capacidades dormentes dessa experiência de ser invisível são impedidas de se desenvolver direito.



Enquanto a subjetividade humana continuar sendo investigada como subproduto da ação química do cérebro, continuaremos também a promover que o ser humano esteja preso em caixinhas conceituais equivocadas, que o empobrecem, porque o prendem às limitações físicas.

ÁRIES (21/3 a 20/4):



Enquanto você continuar tomando iniciativas, você verá que as coisas andam, talvez nem todas no sentido que você desejaria, mas pelo menos andarão, e isso beneficiará você. Ajustes serão necessários o tempo inteiro.

TOURO (21/4 a 20/5):



Essas resoluções que você rumina em seu interior acabam tendo efeitos muito concretos através de suas atitudes e palavras. Tenha isso em mente hoje, que é dia de ruminar muitas coisas. De alguma forma, tudo se revelará.

GÊMEOS (21/5 a 20/6):



Articular as pessoas necessárias para seus projetos há de ser sua prioridade neste momento, tendo em mente que, pelas condições atuais do mundo, o medo anda cravando suas garras em todas elas, dificultando tudo.

CÂNCER (21/6 a 21/7):



Tome o dia para fazer valer suas propostas e avançar concretamente nos projetos que ardem em seu coração, sem se importar com eventuais falhas ou exageros, porque é melhor tentar do que continuar esperando.

LEÃO (22/7 a 22/8):



Os argumentos certos ajudam muito, mas não resolvem tudo. É importante você construir a narrativa que servirá aos seus propósitos, mas não se iluda esperando que todas as pessoas aceitarão essa narrativa. Tudo complexo.

VIRGEM (23/8 a 22/9):



Anda se tornando necessário você tomar certas atitudes que em outros tempos seriam impensáveis, mas que agora se mostram atraentes. Assim andam as coisas, todas diferentes de quaisquer referências que você tiver.

LIBRA (23/9 a 22/10):



A vontade de colocar as cartas sobre a mesa para que o jogo seja aberto e claro pode, eventualmente, ser um tiro que saia pela culatra. De todo jeito, é melhor tentar do que continuar esperando por um momento melhor.

ESCORPIÃO (23/9 a 21/11):



A atenção aos detalhes fará com que você adquira mais domínio sobre tudo que está envolvido nesta parte do caminho. Assim, com as rédeas em suas mãos, você poderá manobrar de uma forma mais eficiente. É por aí.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12):



A boa vontade é essencial, porque se você fizer o que é de sua alçada com mau humor e tédio, certamente os resultados não apenas serão negativos como também você terá de refazer tudo no futuro. É o que você quer?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1):



Finalize o que está em andamento antes de que comecem a chover cobranças sobre você, algo que, com certeza, sua alma não aprecia. Tenha a boa vontade de se debruçar sobre os assuntos que requerem sua atenção.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2):



Tudo que você pretende precisa ser conversado da forma mais aberta e transparente possível, porque tomar as iniciativas sem avisar às pessoas envolvidas provocaria tumultos e distorções. Nada do que sua alma quer.

PEIXES (20/2 a 20/3):



Todos os sonhos precisam passar pelo estreito buraco que conduz à realização, por isso realizamos infinitamente menos do que imaginamos. Não há como explicar esse fenômeno, apenas o aceitar e ter esse sempre em mente.