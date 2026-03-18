Rodrigo Faro insiste em novo projeto na Globo para retomar programas de auditório - (crédito: Observatorio da TV)

Rodrigo Faro está em busca de emplacar um segundo projeto na Globo. O apresentador encaminhou à emissora uma proposta para retornar ao formato de programas de auditório, que comandou com sucesso na Record entre 2008 e 2024.

Segundo informações da coluna Outro Canal, a ideia seria de uma atração semanal, exibida por temporada, antes do Caldeirão de Marcos Mion. Faro acredita que há espaço na grade nesse horário, pouco explorado comercialmente, e aposta em um formato com game show e apresentações musicais.

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O projeto ainda está em fase inicial e não foi aprovado para ser levado ao mercado publicitário. Caso receba sinal verde, será novamente submetido aos anunciantes.

Paralelamente, Rodrigo Faro já tem um projeto confirmado na emissora: o Faro Fora do Ar, que mostrará o apresentador vivendo a rotina de diferentes profissões, como porteiro, caminhoneiro, chef de cozinha e caixa de supermercado.

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A primeira temporada contará com quatro episódios, exibidos em pílulas de 120 segundos nos intervalos da programação da Globo e do Multishow. Uma cota comercial já foi vendida, garantindo a realização da série.

Em 2025, Faro faturou cerca de R$ 2 milhões apenas com contratos em suas redes sociais. Desde que deixou a Record em 2024, vem se aproximando novamente da Globo, onde participou da Dança dos Famosos.

Como ator, Faro tem longa trajetória na emissora, com trabalhos em novelas como Malhação (1998), Suave Veneno (1999), O Cravo e a Rosa (2000) e O Profeta (2006). Ele deixou a Globo em 2008 para assumir a carreira de apresentador na concorrente.

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