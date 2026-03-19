Netflix reage ao Oscar e nega "fórmula" para prender audiência

Após piada de Conan O’Brien na premiação, Netflix diz que foco é "fazer ótimos filmes" - (crédito: Divulgação/Netflix)

A Netflix decidiu se posicionar publicamente após críticas recentes sobre uma suposta “fórmula” narrativa adotada em suas produções. Executivos da empresa negaram que haja qualquer orientação para que cineastas repitam tramas ao longo de filmes e séries com o objetivo de manter a atenção do público.

A discussão ganhou força depois da cerimônia do Oscar, quando um esquete estrelado por Conan O’Brien e Sterling K. Brown ironizou a ideia de que plataformas de streaming recorreriam à repetição constante de elementos narrativos para engajar espectadores.

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Antes disso, Matt Damon já havia comentado, durante a divulgação do filme Dinheiro Suspeito, que práticas como a recapitulação frequente da história e a inclusão de cenas impactantes logo no início seriam estratégias adotadas pela plataforma.

Diante da repercussão, o chefe de filmes da empresa, Dan Lin, rebateu diretamente a ideia: “Não existe esse princípio. Na verdade, todos nós rimos quando vimos aquela parte no Oscar, mas não existe esse princípio. Quer dizer, se você assistir aos nossos filmes ou séries, verá que não repetimos os enredos. Não sei de onde surgiu esse comentário. Estamos focados apenas em fazer ótimos filmes. Não existe nenhuma fórmula ou procedimento.”

Na mesma linha, a chefe de conteúdo, Bela Bajaria, criticou a narrativa: “Acho muito ofensivo para os criadores e cineastas pensar que, em primeiro lugar, daríamos a eles uma crítica negativa como essa e eles simplesmente a aceitariam. Então, acho que, sabe, quem odeia vai odiar e as pessoas vão inventar coisas.”

Apesar da repercussão, o próprio esquete não fez menção direta à plataforma. Durante a apresentação, O’Brien se referiu apenas a “alguns estúdios”, sem citar nominalmente a Netflix.