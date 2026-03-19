Apresentadora se emociona ao noticiar morte de colega em jornal

A jornalista Sabina Simonato foi às lágrimas na manhã desta quinta-feira (19/3) ao anunciar a morte da colega, Fernanda Santos, durante a primeira edição do Bom dia São Paulo, da Globo. Fernanda era produtora do programa.
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Conforme Sabina explicou durante o programa, Fernanda morreu na noite dessa quarta-feira (18/3). A jornalista foi vítima de um acidente de trânsito na Zona Norte de São Paulo. O episódio ocorreu enquanto Fernanda fazia uma viagem em um carro de aplicativo.
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"Ela estava em um carro de aplicativo, que bateu em outro carro quando fez uma conversão proibida. Nossa colega chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu", contou o âncora Marcelo Pereira, durante o programa.
Emocionada, Sabina não conseguiu concluir a notícia. Em lágrimas, precisou passar a palavra aos colegas durante o programa. "Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos. Eu não consigo continuar", afirmou Sabina. Junto de Pereira, Guilherme Pimentel concluiu o informativo.
Veja o momento em que o trio anuncia a morte de Fernanda Santos:
Sabina Simonato se emociona ao anunciar morte de colega e produtora de reportagem da TV Globo, Fernanda Santos pic.twitter.com/jg0hZ2vN1R— WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) March 19, 2026
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