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SÃO PAULO

Apresentadora se emociona ao noticiar morte de colega em jornal

Produtora do programa, Fernanda Santos morreu nessa quarta-feira (18/3), vítima de um acidente de trânsito

Os jornalistas Sabina Simonato, Marcelo Pereira e Guilherme Pimentel - (crédito: Reprodução / X / @whatwouldlbdo)
Os jornalistas Sabina Simonato, Marcelo Pereira e Guilherme Pimentel - (crédito: Reprodução / X / @whatwouldlbdo)

A jornalista Sabina Simonato foi às lágrimas na manhã desta quinta-feira (19/3) ao anunciar a morte da colega, Fernanda Santos, durante a primeira edição do Bom dia São Paulo, da Globo. Fernanda era produtora do programa. 

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Conforme Sabina explicou durante o programa, Fernanda morreu na noite dessa quarta-feira (18/3). A jornalista foi vítima de um acidente de trânsito na Zona Norte de São Paulo. O episódio ocorreu enquanto Fernanda fazia uma viagem em um carro de aplicativo.  

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"Ela estava em um carro de aplicativo, que bateu em outro carro quando fez uma conversão proibida. Nossa colega chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu", contou o âncora Marcelo Pereira, durante o programa. 

Emocionada, Sabina não conseguiu concluir a notícia. Em lágrimas, precisou passar a palavra aos colegas durante o programa. "Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos. Eu não consigo continuar", afirmou Sabina. Junto de Pereira, Guilherme Pimentel concluiu o informativo. 

Veja o momento em que o trio anuncia a morte de Fernanda Santos: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 19/03/2026 17:58
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