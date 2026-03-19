Outono começa na sexta-feira; veja o que esperar da nova estação

Outono começa com temperaturas elevadas no Mato Grosso do Sul e sul - (crédito: INMET)

O outono começa na sexta-feira (20/3) com cara de verão em parte do país. No Sul e no oeste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de dias quentes, com temperaturas bem acima do normal para esta época do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

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O calor deve ser mais intenso no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre sexta e sábado (21/3), os termômetros podem marcar até 38°C. Em algumas cidades, principalmente no noroeste e oeste gaúcho, a temperatura pode ficar até 5°C acima da média.

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No fim de semana, a chegada de instabilidades pode provocar pancadas isoladas de chuva. Isso ajuda a dar um alívio temporário no calor, mas a trégua não deve durar muito.

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A partir de segunda-feira (23/3), as temperaturas voltam a subir. A previsão indica novamente máximas entre 36°C e 38°C em áreas do oeste do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o órgão, esse cenário é causado por um sistema de alta pressão na atmosfera, que dificulta a formação de nuvens e deixa o tempo mais aberto. Com mais sol ao longo do dia, o aquecimento ganha força.

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Mesmo com o calor intenso, a situação não é considerada uma onda de calor. Isso porque ainda há chance de chuvas isoladas, que podem amenizar a sensação térmica em alguns momentos.