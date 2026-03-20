"Americano de verdade": Stallone lamenta a morte de Chuck Norris

Consagrado por filmes de ação e pela série Walker, "Texas Ranger", Norris construiu uma carreira que atravessou décadas e consolidou sua imagem como um dos grandes nomes do gênero - (crédito: Jerry Markland)

A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada pela família do artista nesta sexta-feira (20/3) e rapidamente tomou conta das redes sociais. O ator, que se tornou símbolo do cinema de ação e da cultura pop, recebeu uma série de homenagens de colegas, atletas e admiradores.

Entre as manifestações, o ator e roteirista Sylvester Stallone relembrou a convivência com Norris durante as gravações de Os mercenários 2, produção que reuniu nomes históricos do gênero. “Eu tive um ótimo tempo trabalhando com Chuck. Ele era americano de verdade em todos os sentidos. Um grande homem, e meus sentimentos à sua maravilhosa família.”

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A repercussão também chegou à televisão. Protagonista da série Luke Cage, Mike Colter destacou a personalidade do colega: “Uau. Sinto muito por ouvir isto. Ele sempre foi tão gentil e caloroso. Uma verdadeira lenda em uma câmera e fora da câmera”.

No universo das lutas, o impacto foi igualmente forte. O ex-kickboxer Stephen Thompson associou Norris às suas primeiras referências nas artes marciais: “Ah não! Não acredito! Você ajudou a moldar minha infância como artista marcial! Você será para sempre lembrado. Lenda!”. Já o francês Emilien De Falco escreveu: “Descanse em paz. Uma lenda, um ícone e uma inspiração duradoura para gerações”.

Consagrado por filmes de ação e pela série Walker, Texas Ranger, Norris construiu uma carreira que atravessou décadas e consolidou sua imagem como um dos grandes nomes do gênero.

Segundo as informações divulgadas, o ator passou mal de forma repentina nesta semana enquanto estava na ilha de Kauai, no Havaí, e foi levado a um hospital. Até o momento, não foram revelados detalhes sobre a causa da emergência médica.

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