"Cruel Istambul" chega ao fim com elevação de quase 10% no Ibope

Cruel Istambul se despedirá do público na noite desta sexta-feira (20/3), no horário nobre da Band, e com status de sucesso – e alívio. A trama turca concluirá sua transmissão com um saldo positivo, e com a aproximação de um novo público à faixa.
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De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, a trama, exibida originalmente em 2019 e 20220, será concluída com média geral de 1,5 pontos na Grande São Paulo, com uma elevação na faixa sobre a antecessora, Café com Aroma de Mulher (1,3), em cerca de 9,7%.
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A título de comparação com as demais veiculadas na mesma faixa, Cruel Istambul tecnicamente empata com Beleza Fatal, da HBO Max, veiculada no início do ano passado, e que somou 1,5 ponto de média geral.
Na última semana, Cruel Istambul bateu recorde ao atingir 2,1 pontos, tendo alcançado o maior público de novela da Band num período de seis anos. O folhetim, inclusive, foi sucedido Guerra das Rosas, que estreou na última segunda (16), e passará a ocupar o horário integralmente a partir da próxima segunda (23).
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