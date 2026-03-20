Festival de Bonecos de Todo Mundo realiza últimos espetáculos

As Ditas Bendizidas participam do festival de teatro de bonecos - (crédito: Davi Mello )

Festival que leva ao público espetáculos do teatro popular de bonecos, shows musicais e rodas de conversa protagonizadas por artistas mulheres do DF, Ceará, Pernambuco, Chile, Argentina e França permanece em cartaz até 22 de março no Sesi e no Taguaparque. Além disso, o 8º Bonecos de Todo Mundo — Edição Criadoras leva programação gratuita a escolas públicas, buscando fortalecer o trabalho de novos grupos atuantes no DF e promover a difusão do Teatro Popular de Bonecos junto às novas gerações. A entrada é franca, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla ou fila amiga no dia das apresentações.

Desde quinta (19/3) e até sábado (21/3), o evento ocupa o Teatro Yara Amaral, no Sesi Taguatinga, com espetáculos às 19h30 e 21h. Nesta sexta (20/3), a sessão das 21h será musical, com show da cantora e compositora gaúcha Catto. No sábado (21/3), às 16h, o público é convidado a participar de uma roda de conversa temática junto às artistas participantes.

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A programação do domingo (22/3) será no Taguaparque, com apresentações diurnas para todas as idades às 9h30, 10h e 10h30. Neste dia, não é necessário retirar ingresso.

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O festival, em sua oitava edição, marca celebrações ainda do Dia Internacional da mulher e dos 12 anos de reconhecimento do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como patrimônio cultural imaterial brasileiro, pelo Iphan.

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Entre os participantes do evento, estão as companhias Arriba las Hu! Manos (Chile), Compagnie Pélélé (França), Cia Lumiato (DF), o Coletivo Entrevazios (DF), Ditas Bendizidas (DF), entreAberta Cia Teatral (DF), Anna Göbel (DF) e Mamulengando Alegria (PE).

Programação

20/03 - Teatro Yara Amaral - Sesi Taguatinga

19h30: Compagnie Pélélé | TAUROMAQUIA (França)

21h: Show Musical com Catto (RS)



21/03 - Teatro Yara Amaral - Sesi Taguatinga

16h: Roda de Conversa

19h30: Ditas Bendizidas | O Romance da Rosadeira (DF) - com Audiodescrição

21h: Cia Lumiato | Memória Matriz (DF) - com Audiodescrição

22/03 - Taguaparque (área verde atrás da administração do parque)

9h30: entreAberta Cia Teatral | 1º FIO - Tricotando Memórias de um Tempo (DF) - com Libras

10h: Mamulengando Alegria | A Festa na Fazenda de Dona Quitéria (PE) - com Libras

10h30: Anna Göbel | O Sonho de Margarida (DF) - com Libras

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla ou fila amiga antes dos espetáculos.