Livro propõe acolhimento a filhos de vítimas de violência doméstica

Resultado da parceria entre a antropóloga e multiartista Nambir Kaur e a ilustradora Luda Aquareluda, dia 28 de março, o Ponto de Cultura Casa Jasmim lança o livro A dança da Beijinha, um guia prático para ajudar as crianças a compreenderem seus próprios sentimentos através de uma pequena beija-flor.

A iniciativa partiu de dados que apontam que 71% dos casos de violência contra a mulher são testemunhados por alguém que, na maioria das vezes, é uma criança. A experiência expõe as crianças ao medo, à confusão, à tristeza, à raiva e a outros sentimentos que se instalam e moldam, silenciosamente, a forma como elas sentem e se relacionam com o mundo.

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No livro, as estações do ano são metáforas para a vida. A obra convida o leitor a percorrer o mundo das emoções e os valores milenares do Yoga para mostrar que os sentimentos também têm seus ciclos. É uma proposta para o desenvolvimento da inteligência emocional.

No Inverno da Beijinha, as crianças aprendem sobre solidão e tristeza; no Outono, Beijinha as convida para compreender a inveja e a vergonha; na Primavera, a coragem para viver as paixões pela vida são trabalhadas; já no Verão, o segredo da satisfação é descoberto com o gato sábio Rumi.

A publicação reúne historinhas com sonoplastia e músicas inéditas em parceria com Beatriz Águida, além de um conjunto de 33 cartas-guia sobre sentimentos, ferramentas de yoga e meditação, ilustradas em aquarela.

Como parte das atividades de lançamento, neste domingo (22/3), a Casa Jasmim abre as portas para a Oficina Anima Cores, uma vivência que une contação de histórias, aquarela, yoga e música, voltada ao cuidado emocional para filhos e filhas de mulheres atendidas pelos Centros de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, familiar e Doméstica (CEPAVs) e pela Casa Jasmim.

Além disso, 400 exemplares do kit com livro + cartas serão distribuídos gratuitamente para escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal e para crianças atendidas pelos CEPAVs, garantindo que a educação emocional chegue como um direito de todos.

Serviço

A Dança da Beijinha

Lançamento dia 28 de março, às 17h. Na Casa Jasmim - SGHN 716, bloco P, casa 30 - Asa Norte, Brasília/DF. Oficinas nos dias 22 e 28 de março, das 14h às 17h, exclusivas para crianças atendidas pelos CEPAVs e pela Casa Jasmim.